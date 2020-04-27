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На Урале схиигумену Сергию запретили проповеди за его неверие в коронавирус

На Урале схиигумену Сергию запретили проповеди за его неверие в коронавирус

Насельник монастыря Святых царственных страстотерпцев на Ганиной Яме схиигумен Сергий (Романов) отстранен от проповедей. Причиной стали его некорректные заявления на тему коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 27 апреля, сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

«Поскольку неоднократные вразумления священноначалия Екатеринбургской епархии относительно качества и содержания проповедей схиигуменом Сергием (Романовым) были проигнорированы, сегодня принято решение о лишении его права проповедовать и высказываться в публичном пространстве, что более соответствует покаянному, молитвенному и уединенному образу жизни схимонаха», — сообщили в пресс-службе епархии.

Там отметили, что высказывания схиигумена Сергия не выражают позицию епархии.

Ранее в СМИ появилась видеозапись обращения схиигумена Сергия, в котором он призывал людей выходить на улицы и посещать храмы, называя ситуацию с новым коронавирусом «псевдопандемией». По словам схиигумена, всем, кто верит в пандемию и призывает к самоизоляции, нужно перестать верить в Бога. Вход в храмы для них должен быть запрещен. Священнослужитель также раскритиковал представителей власти за то, что те запрещают посещать церкви.

«Кто посягает на закрытие храма — да будет проклят он и весь его род», — заявил в обращении схиигумен.

Отец Сергий — основатель Среднеуральского женского монастыря и духовник многих VIP-персон. В частности, ранее он духовно окормлял депутата Наталью Поклонскую.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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