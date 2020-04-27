На Урале схиигумену Сергию запретили проповеди за его неверие в коронавирус
Насельник монастыря Святых царственных страстотерпцев на Ганиной Яме схиигумен Сергий (Романов) отстранен от проповедей. Причиной стали его некорректные заявления на тему коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 27 апреля, сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.
Там отметили, что высказывания схиигумена Сергия не выражают позицию епархии.
Ранее в СМИ появилась видеозапись обращения схиигумена Сергия, в котором он призывал людей выходить на улицы и посещать храмы, называя ситуацию с новым коронавирусом «псевдопандемией». По словам схиигумена, всем, кто верит в пандемию и призывает к самоизоляции, нужно перестать верить в Бога. Вход в храмы для них должен быть запрещен. Священнослужитель также раскритиковал представителей власти за то, что те запрещают посещать церкви.
Отец Сергий — основатель Среднеуральского женского монастыря и духовник многих VIP-персон. В частности, ранее он духовно окормлял депутата Наталью Поклонскую.