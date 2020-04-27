На Урале схиигумену Сергию запретили проповеди за его неверие в коронавирус

Лидия Мартынова

Насельник монастыря Святых царственных страстотерпцев на Ганиной Яме схиигумен Сергий (Романов) отстранен от проповедей. Причиной стали его некорректные заявления на тему коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 27 апреля, сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

«Поскольку неоднократные вразумления священноначалия Екатеринбургской епархии относительно качества и содержания проповедей схиигуменом Сергием (Романовым) были проигнорированы, сегодня принято решение о лишении его права проповедовать и высказываться в публичном пространстве, что более соответствует покаянному, молитвенному и уединенному образу жизни схимонаха», — сообщили в пресс-службе епархии.

Там отметили, что высказывания схиигумена Сергия не выражают позицию епархии.

Ранее в СМИ появилась видеозапись обращения схиигумена Сергия, в котором он призывал людей выходить на улицы и посещать храмы, называя ситуацию с новым коронавирусом «псевдопандемией». По словам схиигумена, всем, кто верит в пандемию и призывает к самоизоляции, нужно перестать верить в Бога. Вход в храмы для них должен быть запрещен. Священнослужитель также раскритиковал представителей власти за то, что те запрещают посещать церкви.

«Кто посягает на закрытие храма — да будет проклят он и весь его род», — заявил в обращении схиигумен.

Отец Сергий — основатель Среднеуральского женского монастыря и духовник многих VIP-персон. В частности, ранее он духовно окормлял депутата Наталью Поклонскую.