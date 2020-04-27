Над смертью отрицавшего коронавирус американца поиздевались

Вадим Карасев

Джон МакдэниельФото: страница Джона Макдэниеля в Facebook

Пользователи Twitter принялись издеваться над смертью американца Джона Макдэниеля (John McDaniel), скончавшегося от коронавируса, пишет BuzzFeed. Причиной тому стали публикации мужчины в соцсетях, в которых он отрицал инфекцию, называл ее «политической уловкой» и критиковал введение режима самоизоляции в штате Огайо.

Мужчина скончался 15 апреля в кругу близких людей. Родственники Макдэниеля рассказали, что он любил рыбалку, природу и сигары, а оба его сына были помовлены. За месяц до этого американец высказал свое мнение о коронавирусе в Facebook. Сейчас посты удалены, однако в сети разошлись скриншоты.

Позиция Джона оказалась не близка многим пользователям Twitter. Многие из них принялись злорадствовать над судьбой мужчины, а также приводить его в пример другим отрицателям коронавируса. «Одним игнорщиком на планете стало меньше», — написал один из юзеров. «Не будьте как Джон Макдэниел», — посоветовал другой.

Ранее 24 апреля известный американский ведущий канала ABC News Джордж Стефанопулос (George Stephanopoulos) заявил, что исцелился от коронавируса. Уже после сдачи теста, который оказался положительным, он гулял по улицам Лонг-Айленда. Поведение ведущего возмутило пользователей соцсетей. По их мнению, мужчина таким образом мог потенциально заразить других людей.