Нас свергли за то, что мы хотели закрыть биолаборатории Пентагона — Азаров
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, занимавший этот пост при президенте Викторе Януковиче рассказал о деятельности на территории его страны биологических лабораторий Минобороны США.
В своем Facebook экс-премьер подчеркнул, что его правительство никакого отношения к открытию этих центров не имело. Решение о начале их работы принималось кабинетом Юлии Тимошенко.
А подписывалось соглашение между Минобороны США и Минздравом Украины о создании таких лабораторий в августе 2005 года при президентстве Виктора Ющенко, когда Тимошенко уже была в отставке.
Он отмечает, что цели, с которыми создавались эти лаборатории, неизвестны и по сей день, так как вся их деятельность засекречена, а украинских граждан и близко не подпускают к проведению работ.
По его словам, после прихода его правительства к власти в 2010 году, были начаты переговоры с американцами по данному вопросу. В 2012 году Киев завел речь о предоставлении доступа украинским ученым в эти центры, либо об их полном закрытии. В это время были инициированы проверки деятельности этих лабораторий.
Ранее ИА Newstes сообщало, что Посольство США признало наличие американских биолабораторий на Украине. Согласно официальной версии их целью являются «мирные исследования и разработка вакцин».