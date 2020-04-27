Нас свергли за то, что мы хотели закрыть биолаборатории Пентагона — Азаров

Алексей Вольцев

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, занимавший этот пост при президенте Викторе Януковиче рассказал о деятельности на территории его страны биологических лабораторий Минобороны США.

В своем Facebook экс-премьер подчеркнул, что его правительство никакого отношения к открытию этих центров не имело. Решение о начале их работы принималось кабинетом Юлии Тимошенко.

А подписывалось соглашение между Минобороны США и Минздравом Украины о создании таких лабораторий в августе 2005 года при президентстве Виктора Ющенко, когда Тимошенко уже была в отставке.

«Что сказать? Конечно, ни одна суверенная и независимая страна, которая думает о своем народе и будущем, не пустит чужих дядей в вопросы биологической безопасности населения», — пишет Азаров.

Он отмечает, что цели, с которыми создавались эти лаборатории, неизвестны и по сей день, так как вся их деятельность засекречена, а украинских граждан и близко не подпускают к проведению работ.

«С 2005 г. США создали лаборатории в Одессе, Виннице, во Львове, Херсоне, Тернополе и целом ряде других населенных пунктов Украины. Подчеркну, это лаборатории американских военных», — сообщает бывший глава кабинета.

По его словам, после прихода его правительства к власти в 2010 году, были начаты переговоры с американцами по данному вопросу. В 2012 году Киев завел речь о предоставлении доступа украинским ученым в эти центры, либо об их полном закрытии. В это время были инициированы проверки деятельности этих лабораторий.

«С грехом пополам нам показали кое-что, но то, что мы увидели, нас не устроило. В 2013 г. мы направили официальное письмо в Правительство США о расторжении этого соглашения. Что было дальше, вы сами знаете: госпереворот, майдан, который, по сути, организовали именно американцы. Сейчас эти лаборатории и дальше работают в Украине. Их никто не контролирует, они расцветают», — заключает Азаров.

Ранее ИА Newstes сообщало, что Посольство США признало наличие американских биолабораторий на Украине. Согласно официальной версии их целью являются «мирные исследования и разработка вакцин».