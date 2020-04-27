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Названы лучшие сочетания тканей для пошива эффективных самодельных защитных масок

Названы лучшие сочетания тканей для пошива эффективных самодельных защитных масок

Нехватка защитных медицинских масок в аптеках, а также, их дороговизна, является большой проблемой не только в России.

Многие решили, что гораздо экономнее и проще сшить защитную маску самостоятельно. Причем, некоторые стараются изготовить комплект масок, чтобы их можно было беспроблемно менять каждые пару часов.

В ход обычно идет марля и хлопчатобумажные ткани (тонкий ситец или трикотаж).

Однако, ученые из Чикагского университета решили подойти к вопросу пошива защитной маски с научной точки зрения.

Они решили проверить, сочетание каких тканей при пошиве маски, будет наиболее эффективным для защиты от новой коронавирусной инфекции.

Американские ученые исходили из того, что COVID-19 активно распространяется воздушно-капельным путем.

Поэтому медики многих стран рекомендуют выдерживать дистанцию от людей, вообще избегать контактов с людьми, у которых явные признаки ОРВИ (кашель, насморк) и носить маску в местах скопления людей.

Эксперты для исследования взяли несколько видов ткани и сочетали их в различных вариациях. Через все виды образцов масок ученые пропускали поток воздуха, скорость которого аналогична человеческому дыханию.

Лучший образец маски, сшитый из хлопка и натурального шелка, отфильтровывал до 99% мельчайших частиц, сообщается о результатах исследования на портале ACS Publications.

Эксперты также отметили, что не менее эффективны маски, сшитые в таком сочетании, как хлопок-шифон и хлопок-фланель, а также, стеганные, из хлопковых или фланелевых тканей.

В исследовании также отмечается, что однослойные маски менее эффективны, чем многослойные. А также, при индивидуальном пошиве следует помнить, что маска должна плотно прилегать к лицу.

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По материалам: u-f.ru

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