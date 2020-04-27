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Названы самые обеспокоенные из-за коронавируса регионы России

Названы самые обеспокоенные из-за коронавируса регионы России
Наибольший страх из-за эпидемии коронавируса испытывают жители Дальнего Востока, Поволжья и Москвы. К такому выводу пришли специалисты страховой компании "Росгосстрах Жизнь" и банка "Открытие", пишет РБК.

Россиянам предлагали оценить степень своей обеспокоенности по шкале от нуля до десяти. Выяснилось, что в целом по стране ситуацией с распространением коронавирусной инфекции в разной степени обеспокоены 85,5 процента респондентов. При этом 14,5 процента опрошенных заявили, что они вообще не испытывают страха.

Наиболее обеспокоены сложившейся ситуацией жители Дальнего Востока — 11,9 процента местных жителей оценили свой страх на десять баллов. Лидирует в списке регионов Забайкальский край (33,3 процента).

# Россия
По материалам: ria.ru

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