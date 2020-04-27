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Новак: При полном заполнении хранилищ нефти наступает коллапс

Новак: При полном заполнении хранилищ нефти наступает коллапс

Добывающим странам необходимо не допустить полного заполнения нефтехранилищ, чтобы не допустить коллапса на рынке. Об этом в интервью телеканалу «Россия-1» заявил министр энергетики Александр Новак.

«Никогда еще мир не сталкивался с тем, чтобы на 20−30% падал спрос в нефтяной отрасли. Когда идут колебания на десятки процентов, это ненормально. Большинство экспертов сходятся во мнении, что мы имеем пик снижения спроса, и рынок в любом случае будет восстанавливаться. Нужно пройти этот пик, чтобы не заполнить хранилища, потому что понятно, что при полном заполнении наступает ситуация полного коллапса и хотелось бы избежать», — сказал Александр Новак, сообщает ТАСС. Министр добавил, что восстановление экономики и рост спроса ожидают во второй половине года.

По данным Международного энергетического агентства (IEA), в апреле спрос на нефть упадет на 29 млн баррелей в сутки, а в мае он составит -23 млн. При этом страны-производители только в мае планируют снижать добычу и, несмотря на гигантское падение спроса, не снижали производства и НПЗ. В результате, как сообщало ИА Newstes , уже и среди переработчиков началась охота на танкеры, так как свободного места в сухопутных хранилищах почти не осталось.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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