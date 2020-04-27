ОБСЕ: польские президентские выборы «по переписке» — не демократические
ОБСЕ назвали не демократическими выборы президента Польши, намеченные на 10 мая 2020 года.
Заключение, в котором ОБСЕ оценило проект о заочном голосовании на президентских выборах в Польше, было сделано по просьбе омбудсмена республики Адама Боднара.
ИА Newstes напоминает, что, несмотря на коронавирусную пандемию, правящая в Польше партия «Право и справедливость» решила не отменять запланированные на 10 мая 2020 года президентские выборы. Мероприятие пройдёт в формате почтовой переписки. Избиратели получат бюллетени по почте, а затем должны будут отправить заполненный документ также по почте в территориальную избирательную комиссию.
Решению ОБСЕ предшествовало заявление еврокомиссара по вопросам правосудия Дидье Рейндерса о том, что выборы в Польше в сложившейся ситуации могут не соответствовать ряду международных стандартов.