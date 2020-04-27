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Отели Турции отказываются от шведского стола

Отели Турции отказываются от шведского стола
В Турции собираются открывать туристический сезон в конце мая. Будут принимать курортников те отели, которые получили "сертификаты здоровья", однако при этом планируется уход от системы питания "шведский стол", пишет Аhaber.

Согласно дорожной карте, которую разработали Министерство культуры и туризма и представители туристического сектора, гостям предложат комплексное меню или сервис "а ля карт".
Отмечается, что в некоторых ресторанах отелей для того, чтобы соблюдать социальную дистанцию, установят меньше столиков. Это касается и шезлонгов на пляжах.

Сотрудников отелей обязуют проходить ежедневный медосмотр, а работать они будут, скорее всего, в масках и перчатках.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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