Памяти Джульетто Кьезы: друг России и русских, защитник «общего блага»

Анастасия Иванова

Известие о смерти 26 апреля от инфаркта внесистемного политика, оригинального мыслителя, публициста и писателя Джульетто Кьезы застигло врасплох многочисленных его друзей, знакомых, читателей. Да, он был в преклонном возрасте — 79-летний возраст достаточно солиден. Но он совершенно не производил впечатления развалины — активно работал, интенсивно осмыслял происходящее вокруг, реагировал на происходящее в мире горячими статьями. Буквально пару дней назад газета «Завтра» опубликовала интервью с ним, в котором Кьеза делился своим мнением об охватившей мир пандемии коронавируса. Можно сказать, что он ушёл на взлете.

Годы переосмысления

Кьеза не являлся русским по национальности, но он вполне разделил постигшую Россию в начале 90-х катастрофу. Как и многие представители его поколения, он был коммунистом, искренне верил, что коммунистическая идеология верна и непобедима. В юности Кьеза решил посвятить жизнь политике и делал быструю карьеру в международном коммунистическом движении. Развал Советского Союза, повлекший за собой и распад мировой коммунистической сети, стал для него настоящей трагедией, в первую очередь интеллектуальной — оказалось, что жизнь куда сложнее, чем мнилось изначально, что прежние идолы повержены в прах, а на их месте воцарилась зияющая пустота.

Большинство коммунистов — коллег Кьезы, отряхнув с себя прах прежних идеалов, постарались встроиться в новую реальность, найти в ней уютные местечки для себя. Их разбросало по всему политическому спектру — одни пополнили ряды розовеньких леволибералов, другие и вовсе подались в радикальные националисты. Метаморфозы, которые прошли многие бывшие «коммуняки» в попытках сесть повыше и укусить пожирнее, поистине поражали. И лишь немногие из них предпочли сохранить принципиальность и встраиваться в систему не пожелали. Среди них был и Джульетто Кьеза. Многие годы он затратил на то, чтобы адекватно осмыслить реальность, в которую мир провалился после краха двухполюсной системы. В основе своей он остался левым, но избавился от присущего им оптимистического взгляда на мир: дескать, прогресс, свет, добро обязательно когда-нибудь тотально победят. Кьеза же теперь смотрел на мир очень пессимистично — иногда даже излишне пессимистично.

Спустя годы, окидывая взглядом прошлое, он про себя говорил: «Я получил марксистское образование, в своё время был ортодоксальным коммунистом, и левые идеалы до сих пор являются для меня близкими и дорогими. Однако нынешнее состояние левого движения вызывает у меня печаль. Кризис марксистской идеологии очень глубок. И это не связано лишь с отдельными ошибками отдельных же государств, руководителей и простых людей. Суть кризиса лежит гораздо глубже…»

Джульетто Кьеза считал, что данный кризис преодолим, но для этого необходим крутой поворот в мышлении. «Слишком долгое время мы не занимались серьёзным изучением глубоких перемен, происходивших в структуре современного общества. В результате этих перемен лицо всех политических классов кардинально изменилось. Например, я неоднократно писал о том, что одним из характернейших признаков нынешнего времени стало всесилие средств массовой информации. Этот факт изменил саму идею демократии…» — отмечал мыслитель.

Кьеза не отрицал, что в некотором роде является продолжателем идей Антонио Грамши, первого из левых обратившего в 30-х гг. внимание на важность «культурного ядра», необходимость овладения культурной гегемонией.

«Но тогда, в 30-е годы, просто невозможно ещё было предугадать, до какой степени изменения в культуре смогут менять людскую психологию! Вот, например, говорят — „рабочий класс“… Но ведь рабочий класс давно уже не тот, что был раньше! В своё время в его основе лежала общая психология, потому что люди работали вместе, знали друг друга в лицо, понимали, что их интересы совпадают. Но в современном обществе люди разделены. В Италии, Франции, Германии, Великобритании наблюдается одна и та же картина. В сущности, классические заводы ушли в прошлое, их сменили некие странные скопления людей, работающих вроде бы над одним и тем же, но максимально разделённых, больше не встречающихся в одном месте. Ну а СМИ привили им совершенно другое представление об их положении в обществе. По старым меркам они считались пролетариями, ныне же они называют себя средним классом. Как же ты будешь общаться с ними на старом языке „защиты пролетарских интересов“, если они тебя больше не понимают?! Огромный фразеологический пласт в связи с этим безнадежно устарел. Из-за этого мы и потеряли консенсус со многими людьми. В Италии это налицо. Рабочие голосуют за Берлускони. Они видят крупного собственника, богатейшего человека Европы и думают, что это объект для подражания. И наплевать уже, что он нарушил почти все законы, что обладает сомнительным, почти уголовным прошлым. СМИ сделали его идолом для большинства. Резюмирую: левым нужно новое видение общества. Это необходимо, если мы хотим сохранить завоевания демократии для человечества. Мы и так уже год от году понемногу их теряем… Люди, имеющие контроль над прессой, радио и телевидением, уже сейчас имеют власть над мыслями и чувствами масс. Культурная гегемония, о которой писал Грамши, полностью перешла в их руки», — сетовал Джульетто Кьеза.

Открыть людям глаза на мир

Сам он вместе с доверявшими ему людьми занимался разъяснительной работой в широких масштабах. Для этого он даже создал организацию под названием «МегаЧип», или «Демократия за коммуникацию и информацию». Кьеза считал, что необходимо перенести политическую борьбу именно на средства массовой информации.

«То, что мы до сих пор этого не сделали, отражается на наличествующей ситуации крайне негативно. Левые партии до сих пор считают, что главное — иметь хорошую политическую платформу, привлекательные предложения, надежные связи с профсоюзами и т. д. Они рассуждают так: „Люди увидят, что мы желаем им добра и способны это сделать, — и проголосуют за нас!“ Но на практике это почему-то не работает. Почему же? Да потому, что ты не сможешь проголосовать даже за самых распрекрасных людей и за самые выгодные предложения, если банально не будешь знать об их существовании! Если профсоюз устроит демонстрацию в защиту прав рабочих, то это, конечно, замечательно. Но многие ли узнают об этой демонстрации, помимо её участников и тех, кто видел своими глазами? Ведь если про тебя не расскажут СМИ, то ты как бы и не существуешь!»

Соответственно, Кьеза считал, что обществу необходимы независимые средства массовой информации. «Увы, среди левых до сих пор нет ясного понимания всех этих вещей. А вот те, кто управляют обществом, — они-то осознали их уже давно! Ещё сорок лет назад им было очевидно, что для удержания власти необходимо сконцентрироваться на рычагах управления массовой информацией… В своё время Маркс определил основные узлы, по которым необходимо анализировать общество. Это его структурные элементы вроде производственных мощностей, а также соотношение сил между владельцами этих мощностей и их работниками. Нынче же на первый план выходят не материальные вещи, а идеи, мыслеустановки и средства их доставки до адресата».

Нынешнюю реальность Кьеза называл «обществом спектакля» и говорил, что Маркс в его XIX веке просто не мог такого предвидеть. «Он не мог рассчитать, что увеличение производительности труда обернётся громадным ростом прибыльности. И что, соответственно, рабочий сможет получать большие заработки и располагать большим количеством свободного времени. А уж наличие у массы людей большого количества свободного времени, в свою очередь, дало карт-бланш тем, кто владеет индустрией развлечений и СМИ. И они навязали всем остальным желательное для хозяев общества представление простого человека о себе. Основная масса людей в собственном же сознании превратилась из производителей в потребителей. А потребитель социологически — это уже совершенно другая фигура. Он без конца покупает, развлекается, путешествует. Сейчас самые большие прибыли получает Голливуд, что прекрасно характеризует нынешнее положение дел. Конечно, многие всё это понимают. Но когда я пытался говорить об этом с руководством левых в Италии, то встречал не просто отрицание, но и сопротивление своим мыслям. Мне пытались навесить клеймо „ревизионист“ и прочие глупые стереотипы. И те же левые, идя на выборы, принимают просто самоубийственные решения… Я вижу все их ошибки и не хочу в них участвовать», — объяснял Кьеза.

В 2004 году Джульетто Кьеза избран депутатом Европарламента по списку либерально-демократической партии «Ди Пьетро» (Italia dei Valori) от Северо-Западного округа (Пьемонт, Валле-д'Аоста и Лигурия). Трибуну Европарламента он использовал для пропаганды своих идей.

«Целых два поколения в Европе жили уже без левых, они, в сущности, их не знают. Я постоянно выступаю перед большими аудиториями и сталкиваюсь с последствиями данного факта в полной мере. Старый язык, старые идеи, нынче плохо совпадающие с реальностью… Раньше, когда я был молод, быть левым считалось очень почётно, ведь тогда они представляли реальную альтернативу существующим порядкам, власти. А сейчас левые в лучшем случае ассоциируются с какими-либо элементами в пирамиде той же самой власти… Так что сейчас время требует новых движений под новыми названиями. Лично я предлагаю такое — „За общее благо!“. Люди должны осознать, что твоё благо — оно и благо твоего соседа. Правда, это не нужно понимать так, что у простого генуэзца общее благо с Берлускони, — нет. Но все нормальные, честно работающие люди, — а это большинство населения, — должны сознавать, что у них, в сущности, одна судьба», — говорил он.

Враг капиталистической глобализации

Огромное место в его исследованиях занимала глобализация. Он определял её как господство финансистов, финансовых спекулянтов, не занимающихся, в отличие от классических капиталистов, материальным производством.

«Материальные ценности в последнее время составляли лишь одну шестую часть мирового производства. Ни Маркс, ни Ленин о таком даже и не думали… Государство в Америке сейчас занимается национализацией банковской системы — где же тот рынок, который, как нам доказывают, является основой капиталистической системы? Конечно, эксплуатация никуда не исчезла, но она принимает другие формы — в первую очередь банковские», — пояснял Кьеза.

Кстати, он ещё в середине 2000-х предрекал конфликт США и Китая, объяснял, что к этому конфликту подталкивает сама жизнь. Несколькими годами позже говорил, что если человечество не извлечет никаких уроков из мирового кризиса 2007−08 гг., то со временем оно неизбежно столкнется с куда горшими бедами. Всеми силами пытался привлечь внимание к нарастающим экологическим проблемам, собрал огромное количество информации по этой теме. По словам Кьезы, человечество находится в точке overshooting, поскольку уже в течение нескольких десятилетий лет употребляет природные ресурсы планеты быстрее, чем они восстанавливаются.

Он предполагал, что совокупность всех кризисов — политических, экономических, экологических — готовит людей к такому моменту, когда необходимо будет вводить систему лимитов на использование природных ресурсов и выработку отходов от производства.

«Другого выхода нет. Придётся прощаться со старым миропониманием — чем быстрее, тем лучше. Поэтому, выдвигая идею „Общего блага“, я хотел бы максимально донести её до людей. Они должны более ответственно относиться к своей жизни, к своему политическому выбору, ведь на карту поставлено будущее и их самих, и юных поколений. Пусть здравомыслящие люди, вне зависимости от их партийной принадлежности, объединятся в борьбе за своё будущее! Вот и всё, в сущности…» — призывал Джульетто Кьеза.

Будучи журналистом по профессии, он долгие годы проработал в России, отлично её знал, свободно говорил на русском. В 90-е западный мир захлебывался от восторга, созерцая российские «демократические реформы». На этом фоне резким диссонансом прозвучала вышедшая в 1998-м книга Кьезы «Прощай, Россия», в которой подробнейшим образом расписывался плачевный результат этих «реформ» для страны и народа. Выводы этой книги оказались мрачнейшие — и видно было, что Кьезе очень тяжело излагать их: Россию он искренне любил. Десятилетием позже, впрочем, он признал, что поспешил хоронить Россию. «В последние годы Россия неплохо использовала свалившееся на неё благо в виде высоких цен на нефть. Однако теперь государству необходимо наладить использование огромного потенциала русского народа, русских умов», — пояснял проницательный итальянец.

В октябре 2008-го Кьеза встречался с тогдашним президентом РФ Дмитрием Медведевым и сказал ему: «Если уж вы претендуете на место мирового масштаба на этой планете, то должны доказать, на каких основаниях. Почему бы именно вам не взять на себя миссию сказать миру, что ему пора менять себя, — вы ведь можете, вправе это сделать! Но вы же сами и должны возглавить это движение к переменам! Не с оружием в руках, а с идеями! Если сможете это сделать, то будете настоящей мировой державой! Почему вы продолжаете действовать, как раньше, медлительно и вяло, словно кого-то боитесь? Ведь теперь вы восстановили систему центральной власти, больше вам бояться нечего. Настала пора менять облик России перед всем миром, показывая ему пример, возглавляя его движение к прогрессу!»

Ответ Медведева был для Кьезы, по его словам, удивительным. Глава государства признал: «Да, действительно, мы об этом ещё не думали, мы к такому не готовы. Старое мышление ещё во многом над нами довлеет…» Кьеза пояснял: «Нужен сдвиг в сознании российских руководителей… В любом случае надо стараться идти вперёд, строить, созидать… Просто сейчас мир переживает настолько ответственный момент, что ни один человек, чувствующий в себе ответственность за его судьбы, в стороне оставаться не должен!»

Умер не вовремя

Джульетто Кьеза был другом русского народа. В 2009 году он выдвигался в Европарламент по списку партии «За права человека в единой Латвии», поставившей себе задачей защиту нацменьшинств этой страны.

Этот свой шаг он объяснял следующим образом: «Я придаю огромное значение развитию отношений между ЕС и Россией — они должны в идеале всё время улучшаться. Однако положение, сложившееся нынче в Эстонии и Латвии, как раз таки серьёзно эти отношения ухудшает. Здешняя власть работает совершенно в другом направлении, делая всё от нее зависящее для обострения ситуации. Нельзя надеяться, что правительство РФ будет игнорировать систематическое ущемление прав своих соотечественников в Прибалтике. Стало быть, тут нужно навести порядок. На практике это должно означать смену здешних законов о гражданстве в первую очередь. Однако убедить здешнюю власть в необходимости этого может только Европа. В конце концов, нельзя жить двойными стандартами: с одной стороны, убеждать Россию в том, что она является нашим стратегическим партнером, а с другой — закрывать глаза на то, что здесь ущемляются права сотен тысяч русских! То есть мы провозглашаем примат европейских законов о всеобщем равенстве, а у нас под носом творится нечто совершенно противоположное! Другое дело, что, в сущности, в Европе не представляют ясно сложившейся в прибалтийских республиках ситуации…»

К сожалению, тогда Кьезу постигла неудача, но прибалтийские этнократы его запомнили. В декабре 2014 года власти Эстонии пошли на беспрецедентный шаг, задержав гражданина ЕС Кьезу в Таллине, куда он прибыл для участия в конференции, и выслав его из страны — по обвинению в том, что он якобы пропагандирует восстановление Советского Союза. Джульетто Кьеза пытался опротестовать это решение в Таллинском суде, но безуспешно. По этому поводу мыслитель заявил: «Я был выдворен из Эстонии из-за моих убеждений. Ничего другого я не делал. Это противоречит всем законам свободы и прав человека в Европе. Решение Таллинского суда, таким образом, противоречит присутствию Эстонии внутри Евросоюза».

После этого инцидента Джульетто Кьеза призвал всерьёз задуматься на тему расширения границ ЕС. «Я считаю, что Латвия, Литва и Эстония не должны быть частью Евросоюза. Они вошли в ЕС, не признавая своё прошлое. Они были недостаточно денацифицированы в течение ХХ века. Их руководители жили в основном в США, в Канаде и на Западе. После развала СССР они вернулись, и вернулись со своими прежними идеями. Идеи их чиновников и политиков не совпадают с идеями антинацистской Европы. Они, видимо, забыли, что Европа создавалась на базе антинацистского движения и победы над нацизмом. Может быть, они считают, что есть государства, которые к этому безразличны. Это не так. Старая Европа — это антифашистская и антинацистская Европа. А прибалтийские республики поддерживают украинское государство, где есть нацисты, которые находятся у власти. Поэтому видите, как странно: они находятся в Европе и в то же время противоречат законам Старой Европы. Более того, они ежедневно и систематично борются против этого. Я своими глазами видел, как делегации этих государств ведут себя внутри Европарламента. У них есть только одна цель — бороться против России…»

То, что он умер именно сейчас, — пожалуй, большая его личная неудача. Все последние годы он предрекал миру большие потрясения — неизбежные, по мнению Кьезы, уже в силу самого современного мироустройства. И вот он уже практически дождался исполнения собственных пророчеств, стал наблюдателем начала эпохи глобальных потрясений. Пожалуй, он чересчур увлекался конспирологией — вот и в пандемии Covid-19 увидел спланированное событие, попытку поставить человечество под тотальный контроль. Увы, дальше путь ему оказался заказан — полностью проверить соответствие своих теоретических построений практике Кьезе не суждено. С нами остаются его книги, статьи и видеолекции. Судя по всему, его наследие будет сохранять свою востребованность очень долго.

ВЯЧЕСЛАВ САМОЙЛОВ