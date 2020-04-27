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Pampers отказался от работы с Тодоренко из-за слов о домашнем насилии

Pampers отказался от работы с Тодоренко из-за слов о домашнем насилииРегина ТодоренкоФото: @reginatodorenko

Торговая марка Pampers, принадлежащая компании Procter & Gamble, сообщила о прекращении сотрудничества с ведущей Региной Тодоренко после ее слов о домашнем насилии. Об этом говорится на странице Pampers в Instagram.

«Компания P&G и все ее бренды, включая Pampers, выступают категорически против любых проявлений насилия. Поэтому мы одинаково обеспокоены как словами Регины Тодоренко, так и направленной на нее агрессией даже после публичного извинения», — сказано в публикации.

Представители бренда отметили, что считают невозможным сотрудничество с Тодоренко в сложившейся ситуации. Они добавили, что намерены передать часть средств, изначально направленных на рекламную кампанию с ведущей, на поддержку семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

26 апреля сообщалось, что компания PepsiCo, продукцию которой — сок J7 — рекламировала Тодоренко, отказалась от сотрудничества с ней. Директор по коммуникациям PepsiCo Россия Александр Костиков отметил, что контракт с ведущей пока не разорван, так как на эту юридическую процедуру нужно время. При этом PepsiCo сняла с эфира рекламу с Тодоренко, а также изменила оформление своих страниц в социальных сетях.

Ранее Тодоренко в интервью Peopletalk на YouTube заявила, что женщины могут быть виноваты в том, что их бьют. «Твой муж тебя бьет, а почему, ты не задумывалась? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?» — сказала телеведущая. Позже она извинилась за свое высказывание.

Пользователи сети затравили ведущую за это высказывание и указали, что она должна обвинять насильников, а не жертв. Журнал Glamour лишил Тодоренко звания «Женщина года».

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По материалам: lenta.ru

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