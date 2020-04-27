Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Парламентарии рассказали, когда произойдет "победа парламентаризма"

Парламентарии рассказали, когда произойдет "победа парламентаризма"

Парламентарии рассказали, когда произойдет "победа парламентаризма"
Российский парламент, в случае одобрения соответствующих поправок в конституцию гражданами России, в обозримом будущем получит больше полномочий. В День российского парламентаризма, который отмечается 27 апреля, парламентарии рассказали РИА Новости, нужно ли Совету Федерации и Государственной Думе еще больше полномочий и когда в России произойдет "победа парламентаризма".

День российского парламентаризма отмечается в РФ с 2012 года, именно тогда соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Праздник ежегодно отмечается 27 апреля - по случаю первого заседания Государственной Думы России, которое состоялось в 1906 году.

# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Россия вернулась в пятерку стран с наибольшими военными расходами
Россия вернулась в пятерку стран с наибольшими военными расходами
Элайджа Вуд продает репу в онлайн-игре
Элайджа Вуд продает репу в онлайн-игре
В Сибири разработали средство против герпеса и лихорадки Западного Нила
В Сибири разработали средство против герпеса и лихорадки Западного
Данные сотен миллионов пользователей популярной соцсети утекли в сеть
Данные сотен миллионов пользователей популярной соцсети утекли в сеть
Парламентарии рассказали, когда произойдет "победа парламентаризма"
Парламентарии рассказали, когда произойдет "победа парламентаризма"
Что смотреть онлайн 27 апреля. Расписание трансляций
Что смотреть онлайн 27 апреля. Расписание трансляций
Академик РАН заявил об особом сценарии с коронавирусом в России
Академик РАН заявил об особом сценарии с коронавирусом в России
В Калуге возобновит производство завод Volkswagen
В Калуге возобновит производство завод Volkswagen
В Северной Корее рассказали о работе Ким Чен Ына с документами
В Северной Корее рассказали о работе Ким Чен Ына с документами
В КоАП включат принцип презумпции невиновности
В КоАП включат принцип презумпции невиновности
Лукашенко: в зараженных после взрыва на ЧАЭС районах можно и нужно жить
Лукашенко: в зараженных после взрыва на ЧАЭС районах можно и нужно
Топ-5 знаков зодиака, которым нельзя доверять секреты
Топ-5 знаков зодиака, которым нельзя доверять секреты

Топ на сегодня

5 заблуждений об эзотерике, в которые люди ошибочно верят
5 заблуждений об эзотерике, в которые люди ошибочно верят
Названа опасность использования смартфонов во время пандемии коронавируса
Названа опасность использования смартфонов во время пандемии
Выборы в Сербии состоятся по окончании эпидемии
Выборы в Сербии состоятся по окончании эпидемии
Банки в первом квартале сократили число выданных потребкредитов
Банки в первом квартале сократили число выданных потребкредитов
Насильник Шурыгиной спасает парня от тюрьмы за надругательство над девушкой
Насильник Шурыгиной спасает парня от тюрьмы за надругательство над

Еще по теме

В мире отмечается Международный день парламентаризма
Путин 3 июля посетит международный форум «Развитие парламентаризма»
Стартовал второй день форума «Развитие парламентаризма»
Политолог: форум «Развитие парламентаризма» актуален для парламентариев из самых разных стран мира