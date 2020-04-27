Парламентарии рассказали, когда произойдет "победа парламентаризма"

Алексей Вольцев

Российский парламент, в случае одобрения соответствующих поправок в конституцию гражданами России, в обозримом будущем получит больше полномочий. В День российского парламентаризма, который отмечается 27 апреля, парламентарии рассказали РИА Новости, нужно ли Совету Федерации и Государственной Думе еще больше полномочий и когда в России произойдет "победа парламентаризма".

День российского парламентаризма отмечается в РФ с 2012 года, именно тогда соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Праздник ежегодно отмечается 27 апреля - по случаю первого заседания Государственной Думы России, которое состоялось в 1906 году.