Павел Трубинер о съемках в «Черном море»: «В фильме много экшена – погони на танках, взрывов»

Лидия Мартынова

Сегодня на телеканале «Россия 1» премьера исторической ленты о борьбе советских контрразведчиков против немецких диверсантов в 1944 году. Роль капитана второго ранга Сергея Сабурова исполнил Павел Трубинер. Артист рассказал, в каких условиях велись съемки остросюжетного сериала.

Шпионская лента, приуроченная к юбилею Победы, расскажет о советской флотилии, которая подвергается серьезной вражеской опасности. Гитлеровские диверсанты готовят план по ее уничтожению, чтобы переломить ход войны в свою пользу. Чтобы укрепить силы флота, в Новороссийск со специальным заданием отправляется капитан второго ранга Сергей Сабуров. Однако ему предстоит не только сокрушить врага, но и испытать личную драму: в команде миссии главный герой встречает давнюю возлюбленную Елену, которую исполнила Екатерина Вилкова.

Павлу Трубинеру часто достаются в кино образы героев, однако Сабуров дался ему нелегко. Звезда «Черного моря» рассказал «СтарХиту», как проходили съемки остросюжетного боевика и что ждет зрителей на экране.

— Вы были одним из первых, кого утвердили на роль...Да, над сериалом трудилась дружественная мне компания Star Media. Наверное, самое большое количество фильмов, в которых я играл, снимали как раз они. Мне нравится работать с продюсерами Владом Ряшиным и Андреем Анохиным, которые познакомили меня со сценарием «Черного моря» еще задолго до начала съемок.— Как создавался образ?У меня много знакомых военных — как действующих, так и бывших. Конечно, какие-то черты характера взял от них. Это часть моей актерской профессии. Я должен всегда что-то новое находить для роли. Мой персонаж — эдакий собирательный образ каких-то друзей или фрагментов воспоминаний. Практически все военные, которых я знаю, очень самоотверженные люди и готовы пожертвовать собой. Они настоящие герои, даже если у них нет каких-то специальных наград.— А в ситуации любовного треугольника, как ваш герой, приходилось бывать?У меня, слава Богу, такого не случалось. Но я бы, наверное, поступил, как Сабуров. А вот как именно, зритель пусть узнает из сюжета. Не буду раскрывать. — Съемки шли всего три месяца, причем в разных городах России. График, наверное, был сумасшедший?Да, масса переездов, очень обширный съемочный график. Мы снимали в Таганроге, Ростове, Москве и Подмосковье. Конечно, было непросто, но в то же время интересно знакомиться с разными местами, людьми. И вообще на площадке все находились на одной волне, потому что все друг друга знаем.









— Слышала, что вы любитель подводной охоты, но погружение в сериале далось вам нелегко…Сложность в том, что для погружения на глубину все-таки нужно не умение, а подготовка. Навыки у меня есть, но поскольку я долгое время не занимался подводной охотой, организму потребовалось время, чтобы почувствовать себя комфортно под водой. Сразу ринуться на глубину — действительно было тяжеловато, а ведь там требовалось еще и играть.— Было страшно?Нет. Я немного разнырялся, мне помогли ребята-водолазы и подводные операторы, поэтому, надеюсь, у нас получилось неплохо. Море — это прекрасно. Вообще, на съемочной площадке было спокойно, хотя в фильме достаточно много экшена: погони на танках, взрывов. Конечно, это всегда сопряжено с рисками, но у нас были замечательные каскадеры во главе с Амуром Гамаевым. Ребята отработали здорово, я им всегда доверяю и много сотрудничаю. Мы были одной большой сплоченной командой. — Близка ли вам тема Великой Отечественной?Думаю, в каждой русской семье кто-то воевал, и моя семья — не исключение. Два моих деда вернулись с фронта живыми.— Вы часто работаете с Екатериной Вилковой. И в этот раз тоже...Я рад, что мы вновь встретились, и думаю, не в последний раз. Не знаю, почему такое совпадение, возможно, режиссеры видят наш сложившийся тандем. К тому же мы стараемся помогать друг другу на площадке. Мне кажется, это очень здорово, когда ты можешь что-то подсказать или, наоборот, получить дельный совет от партнера.





— Кстати, премьера уже сегодня. Устроите с семьей киносеанс?Ну, конечно. Сейчас мы, как и все, сидим дома. А так обычно семейство смотрит проекты с моим участием без меня. Правда, главным фанатом всегда остается бабушка. Она знает все мое творчество — от и до.— Изменилась ли ваша жизнь на самоизоляции? Может, открыли ли для себя что-то новое в жене Юлии Мельниковой?Мы не настолько редко видимся, чтобы я о чем-то не знал. Хотя, наверное, это было бы очень романтично сказать, что я многое в ней открыл, и между нами поскакали какие-то звездочки. Нет. Мы хорошо проводим время вместе. Занимаемся общими делами, которые нам нравятся, или каждый своим. Например, расходимся по разным комнатам, чтобы пройти самопробы. Переживаем пресловутую самоизоляцию весьма спокойно. Абсолютно не надоедаем друг другу. Не могу сказать, что новые условия кардинально перевернули нашу жизнь. — Недавно Павлу-младшему (сын от брака с Ольгой Мухортовой — прим. «СтарХита».) исполнился 21 год. Получилось ли увидеться?К сожалению, сын впервые справлял день рождения без нашего присутствия, зато с девушкой. Еще Лиза (дочь от брака с Юлией Мельниковой — прим. «СтарХита») нарисовала специально для него красочную открытку. Мы поздравили его по видеосвязи.— Каково быть папой девочки?Конечно, это большое счастье, любовь всей моей жизни. Она увлекается танцами, гимнастикой. Растет очень любознательной, многим интересуется. — А каким растет младший сын Александр? Он — автогонщик, вникающий во все тонкости своего увлечения, по-настоящему преданный ему. Сам собирает машины, двигатели… Очень добрый, хорошо относится к животным, совсем как доктор Айболит.

Фото: пресс-служба, Instagram