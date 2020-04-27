PepsiCo разрывает контракт с Региной Тодоренко из-за ее высказываний о домашнем насилии

Вадим Карасев

В компании PepsiCo приняли решение убрать рекламу сока J7 с 29-летней телеведущей Региной Тодоренко из эфира, а также поменять оформление соцсетей. Так бренд отреагировал на скандал вокруг ее высказываний о домашнем насилии.





Мы были очень расстроены сложившейся ситуацией, мы были даже шокированы этими словами, потому что такие утверждения не соответствуют ценностям компании и ценностям ее брендов. Мы выступаем категорически против насилия в любых формах. Было принято решение о приостановлении данной медиакампании,

— сказал порталу "360" директор по коммуникациям PepsiCo Россия Александр Костиков.





Он отметил, что разрыв контракта — это юридическая процедура, которая занимает какое-то время, поэтому сейчас преждевременно об этом говорить.

Но, естественно, мы вернемся к этому,

— добавил Александр.





Тодоренко оказалась в центре скандала после того, как заявила в интервью People Talk и Glamour, что женщины сами виноваты в том, что становятся жертвами домашнего насилия. Позднее Тодоренко извинилась за свое высказывание и попросила прощения у всех, кого обидела.

Я хочу еще раз извиниться за свое грубое, отвратительное высказывание. Я против домашнего насилия и против любого насилия в целом. Считаю, что нет такого понятия, как "заслужить насилие". Очень хочу донести мысль о том, что в наших руках, в наших силах остановить насилие и вообще не давать возможности ему случиться. Да, я оступилась и ошиблась! Но я благодарна своему глупому языку за то, что стала триггером, который помог десяткам тысяч женщин высказаться (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.),

— написала телеведущая.

Она поблагодарила фолловеров за то, что они "показали мне гнусные реалии", о которых она даже не подозревала в силу своей неосведомленности и необразованности.

Теперь моя площадка в инстаграм станет домом для тех, кто готов говорить о домашнем насилии и больше не будет умалчивать! До вчерашнего момента я не понимала масштаб проблемы домашнего насилия,

— добавила она.

Регина связалась с представителями фондов (центром "Насилию.нет", центром помощи пережившим сексуальное насилие "Сестры", кризисным центром для женщин "ТыНеОдна"), поддерживающих женщин, подвергшихся домашнему насилию, чтобы совместными усилиями доносить эту проблему до общества, а главное — выработать шаги по ее искоренению.

Тодоренко поддержал и ее супруг, 34-летний Влад Топалов. Он написал, что никому не позволит оскорблять и унижать свою семью.

Я вас обоих безумно люблю! Я всегда буду на вашей стороне для всего мира и с вами против всего мира, чего бы это мне ни стоило. Буду драться и защищать вас до последней капли пота. Потому что вы — мое все! Потому что ты — мой сын! И это твоя родная мама. Хрупкая, нежная, ранимая, молодая, честная, самая добрая и, конечно, как и все мы, не знает всего на свете и может оступиться. Оставьте хрупкую девочку в покое, она достаточно настрадалась и нарыдалась за сутки,

— написал певец в микроблоге.

Несмотря на извинения, волна негатива в ее адрес только нарастает. Журнал Glamour лишил Тодоренко звания "Женщина года", а в Pampers объявили, что расстроены высказываниями телеведущей и обязательно примут меры. Регина вместе с сыном рекламировала продукцию бренда. В L'Oreal Paris тоже открестились от сотрудничества со звездой, сказав, что оно прекратилось еще в феврале.

Первым новостью поделился блогер Lite.