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Победитель шоу «Маска» Анатолий Цой: «Мне постоянно пишут девушки, но пока я свободен»

Победитель шоу «Маска» Анатолий Цой: «Мне постоянно пишут девушки, но пока я свободен»
Поклонники проекта месяцами обсуждали тех, кто мог скрываться под яркими костюмами, но так и не смогли разгадать победителя. А Анатолий Цой получил не только главную награду, но и огромную популярность среди представительниц прекрасного пола.

Участие в шоу «Маска» стало знаковым для 30-летнего Анатолия Цоя. Музыкант, наконец, смог продемонстрировать публике талант и поработать на одной сцене со своими кумирами. Так, Цой отметил, что был в восторге от Ларисы Долиной, которая выступала в костюме оленя. По словам исполнителя, он вырос на ее песнях и считает знакомство большой честью.

Анатолий не отрицает, благодаря проекту, он смог увеличить число фанатов. Особенно яро атаковали аккаунт музыканта в социальных сетях девушки. Цой ежедневно получает десятки сообщений с приглашениями на свидания, а некоторые поклонницы даже предлагают молодому человеку сделать совместных детей.

Сам Анатолий не воспринимает всерьез подобные комментарии. Он воспитан в восточных традициях и не приемлет знакомства в Интернете. Цой любит живое общение и надеется, что после карантина сможет отыскать даму сердца.

«Мне постоянно пишут девушки. Они говорят: «Хочу от тебя львят»! Но пока я свободен», — заявил музыкант.

В программе «Звезды сошлись» артист признался, что не так давно получал и угрозы от подписчиков. «Если ты не лев — я тебя убью», — писали Цою неудержимые почитатели проекта. Однако Анатолий отнесся к подобным выпадам с юмором —он считает вполне естественным такие сильные переживания, ведь «Маска» действительно брала за душу зрителей. 

Основополагающим моментом шоу певец считает ощущение интриги. О том, кто скрывается под разными нарядами не знали ни члены жюри, ни сами участники. Каждый раз мнения менялись, а ситуация становилась все более неоднозначной. Например, долгое время Филипп Киркоров считал, что под маской льва скрывается внук Примадонны — Никита Пресняков.

Отметим, что от разглашения конфиденциальной информации участников удерживал и приличный штраф. По контракту, за несоблюдение правил, участники должны были бы выплатить организаторам около трех миллионов рублей. По мнению Анатолия, этот момент был весьма убедительным. К тому же, артистам попросту не хотелось портить себе удовольствие от выступлений.

Фото: Instagram, кадр из программы «Маска»

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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