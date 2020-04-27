Почти половина россиян временно перестали работать

Вадим Карасев

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Меньше половины россиян (45 процентов) сохранили заработные платы в апреле в полном объеме, а 44 процента временно перестали работать, сказано в исследовании сервиса «Авито.Работа», которое имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Зарплату урезали 18 процентам опрошенных, 16 процентов отправили в неоплачиваемый отпуск, а в оплачиваемый — только 3 процента, еще 5 процентов работников попали под сокращение, 14 процентов отвечать отказались.

По результатам опроса, 30 процентов работают как прежде, на дистанционный формат перешел 21 процент, 5 продолжают трудиться вопреки указу президента. Это сотрудники организаций, которым не разрешено продолжать работу во время режима самоизоляции. 44 процента временно прекратили работать, это в основном продавцы и кассиры (10 процентов), повара (6 процентов) и охранники (5 процентов).

Каждый четвертый в Сибири и на Дальнем Востоке лишился работы, это максимальный показатель среди всех федеральных округов. Именно в этих регионах хуже всего с оплатой труда, 26 процентов сообщили, что им сократили зарплаты. Больше всего опрошенных, сохранивших зарплату, проживают на Урале (60 процентов). Временно сидят без работы в основном в Центральном и Северокавказском федеральных округах (по 51 процент в каждом). В Москве и Санкт-Петербурге не работают 45 процентов и 40 процентов жителей соответственно.

Всего в опросе поучаствовало пять тысяч человек старше 18 лет по всей России. Анкетирование проводилось в период с 13 по 17 апреля методом онлайн-опроса. Статистическая погрешность данных не превышает 1,38 процента.

Проблемы на рынке труда достигли таких масштабов, что Росстат не смог посчитать объемы долгов по зарплатам россиян. Это связано с тем, что с 28 марта по 30 апреля в России был объявлен режим нерабочих дней. При этом ранее стало известно, что 52,3 процента сотрудников согласны работать больше ради сохранения прежнего уровня зарплаты. На 1 апреля суммарная задолженность по зарплате в стране составляла 2,1 миллиарда рублей.