Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Почти половина россиян временно перестали работать

Почти половина россиян временно перестали работатьФото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Меньше половины россиян (45 процентов) сохранили заработные платы в апреле в полном объеме, а 44 процента временно перестали работать, сказано в исследовании сервиса «Авито.Работа», которое имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Зарплату урезали 18 процентам опрошенных, 16 процентов отправили в неоплачиваемый отпуск, а в оплачиваемый — только 3 процента, еще 5 процентов работников попали под сокращение, 14 процентов отвечать отказались.

По результатам опроса, 30 процентов работают как прежде, на дистанционный формат перешел 21 процент, 5 продолжают трудиться вопреки указу президента. Это сотрудники организаций, которым не разрешено продолжать работу во время режима самоизоляции. 44 процента временно прекратили работать, это в основном продавцы и кассиры (10 процентов), повара (6 процентов) и охранники (5 процентов).

Каждый четвертый в Сибири и на Дальнем Востоке лишился работы, это максимальный показатель среди всех федеральных округов. Именно в этих регионах хуже всего с оплатой труда, 26 процентов сообщили, что им сократили зарплаты. Больше всего опрошенных, сохранивших зарплату, проживают на Урале (60 процентов). Временно сидят без работы в основном в Центральном и Северокавказском федеральных округах (по 51 процент в каждом). В Москве и Санкт-Петербурге не работают 45 процентов и 40 процентов жителей соответственно.

Всего в опросе поучаствовало пять тысяч человек старше 18 лет по всей России. Анкетирование проводилось в период с 13 по 17 апреля методом онлайн-опроса. Статистическая погрешность данных не превышает 1,38 процента.

Проблемы на рынке труда достигли таких масштабов, что Росстат не смог посчитать объемы долгов по зарплатам россиян. Это связано с тем, что с 28 марта по 30 апреля в России был объявлен режим нерабочих дней. При этом ранее стало известно, что 52,3 процента сотрудников согласны работать больше ради сохранения прежнего уровня зарплаты. На 1 апреля суммарная задолженность по зарплате в стране составляла 2,1 миллиарда рублей.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В КоАП включат принцип презумпции невиновности
В КоАП включат принцип презумпции невиновности
Лукашенко: в зараженных после взрыва на ЧАЭС районах можно и нужно жить
Лукашенко: в зараженных после взрыва на ЧАЭС районах можно и нужно
Топ-5 знаков зодиака, которым нельзя доверять секреты
Топ-5 знаков зодиака, которым нельзя доверять секреты
Джонсон может объявить о смягчении карантина в Британии, сообщает СМИ
Джонсон может объявить о смягчении карантина в Британии, сообщает СМИ
Доктор Мясников счел ошибочным свой прогноз по пику коронавируса в России
Доктор Мясников счел ошибочным свой прогноз по пику коронавируса в
Денежный лунный календарь на май 2020 года
Денежный лунный календарь на май 2020 года
Почти половина россиян временно перестали работать
Почти половина россиян временно перестали работать
Посол КНДР оценил ситуации с COVID-19 в стране
Посол КНДР оценил ситуации с COVID-19 в стране
В России создали многоразовые анатомические маски для военных и врачей
В России создали многоразовые анатомические маски для военных и врачей
Ливанская «всеобщая мобилизация» смягчает меры борьбы с коронавирусом
Ливанская «всеобщая мобилизация» смягчает меры борьбы с коронавирусом
Украина открыла специальный авиарейс для эвакуации из Европы
Украина открыла специальный авиарейс для эвакуации из Европы
Минфин поддержит россиян в случае продолжения эпидемии коронавируса
Минфин поддержит россиян в случае продолжения эпидемии коронавируса

Топ на сегодня

5 заблуждений об эзотерике, в которые люди ошибочно верят
5 заблуждений об эзотерике, в которые люди ошибочно верят
Названа опасность использования смартфонов во время пандемии коронавируса
Названа опасность использования смартфонов во время пандемии
Выборы в Сербии состоятся по окончании эпидемии
Выборы в Сербии состоятся по окончании эпидемии
Банки в первом квартале сократили число выданных потребкредитов
Банки в первом квартале сократили число выданных потребкредитов
Насильник Шурыгиной спасает парня от тюрьмы за надругательство над девушкой
Насильник Шурыгиной спасает парня от тюрьмы за надругательство над

Еще по теме

Треть россиян приготовилась к ухудшению материального положения
Россияне оценили экономическую ситуацию в стране
Четверть российских работников оказались «неуязвимыми»
Главной причиной семейных ссор в России оказалась нехватка денег