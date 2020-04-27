Послушник с коронавирусом сжег себя на ступенях храма

Влада Некрасова

Дмитрий Пелипенко совершил самоубийство на пороге храма, расположенного на территории 119-й больницы. В критическом состоянии мужчину доставили в реанимацию, но спасти его не удалось.

27-летний послушник Троице-Сергиевой Лавры Дмитрий Пелипенко попал в больницу 16 апреля с диагностированной пневмонией. Молодой человек сразу прошел тест на коронавирус, который оказался положительным.

В ночь на 24 апреля пациент неожиданно сбежал из госпиталя. Пелипенко удалось сорвать москитную сетку с окна и выбраться из палаты незамеченным. Перед этим он сжег все свои документы.





Дмитрий не убежал далеко: он подошел к храму Галины Коринфской, расположенному на территории больницы, и совершил акт самосожжения. Люди, ставшие свидетелями происшествия, сразу же вызвали скорую. В итоге Пелипенко попал в ту же клинику, где до этого лечился от коронавируса.

Медики пытались спасти жизнь послушника, у которого был диагностирован ожог 90% кожи, но им это не удалось. Мужчина скончался спустя сутки после госпитализации.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают детали произошедшего, а также опрашивают свидетелей. Представители Русской православной церкви пока не дали никаких комментариев по поводу трагедии.

Фото:Legion-Media