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Послушник с коронавирусом сжег себя на ступенях храма

Послушник с коронавирусом сжег себя на ступенях храма
Дмитрий Пелипенко совершил самоубийство на пороге храма, расположенного на территории 119-й больницы. В критическом состоянии мужчину доставили в реанимацию, но спасти его не удалось.

27-летний послушник Троице-Сергиевой Лавры Дмитрий Пелипенко попал в больницу 16 апреля с диагностированной пневмонией. Молодой человек сразу прошел тест на коронавирус, который оказался положительным.

В ночь на 24 апреля пациент неожиданно сбежал из госпиталя. Пелипенко удалось сорвать москитную сетку с окна и выбраться из палаты незамеченным. Перед этим он сжег все свои документы.


Дмитрий не убежал далеко: он подошел к храму Галины Коринфской, расположенному на территории больницы, и совершил акт самосожжения. Люди, ставшие свидетелями происшествия, сразу же вызвали скорую. В итоге Пелипенко попал в ту же клинику, где до этого лечился от коронавируса. 

Медики пытались спасти жизнь послушника, у которого был диагностирован ожог 90% кожи, но им это не удалось. Мужчина скончался спустя сутки после госпитализации.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают детали произошедшего, а также опрашивают свидетелей. Представители Русской православной церкви пока не дали никаких комментариев по поводу трагедии.

Фото:Legion-Media

# Общество / Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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