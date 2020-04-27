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Посол КНДР оценил ситуации с COVID-19 в стране

Посол КНДР оценил ситуации с COVID-19 в стране
Депутат ГД от КПРФ Казбек Тайсаев рассказал РИА Новости о встрече с послом КНДР в РФ, который сообщил, что республика справляется с пандемией коронавируса в плановом порядке, проблем нет.

"Мы обсуждали, в частности, этот вопрос с послом, и, насколько я знаю, у них нет проблем с этим. Они приняли меры, работают очень активно в этом направлении, поэтому нету какого-то угрожающего состояния. Насколько я знаю, в плановом порядке они с этим справляются", - сказал Тайсаев.

О случаях заболевания коронавирусом в КНДР не сообщалось.

# Политика
По материалам: ria.ru

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