Посол КНДР оценил ситуации с COVID-19 в стране

Влада Некрасова

Депутат ГД от КПРФ Казбек Тайсаев рассказал РИА Новости о встрече с послом КНДР в РФ, который сообщил, что республика справляется с пандемией коронавируса в плановом порядке, проблем нет.

"Мы обсуждали, в частности, этот вопрос с послом, и, насколько я знаю, у них нет проблем с этим. Они приняли меры, работают очень активно в этом направлении, поэтому нету какого-то угрожающего состояния. Насколько я знаю, в плановом порядке они с этим справляются", - сказал Тайсаев.

О случаях заболевания коронавирусом в КНДР не сообщалось.