Пратт и Шварценеггер станут родителями

Вадим Карасев

Кэтрин Шварценеггер и Крис ПраттФото: Jesse Grant / Getty Images

Голливудский актер Крис Пратт и писательница Кэтрин Шварценеггер станут родителями. Об этом сообщает портал TMZ.

В настоящее время неизвестно, на каком месяце беременности находится старшая дочь актера и политика Арнольда Шварценеггера. Пара, для которой этот ребенок станет первым, пока не делала официальных заявлений о пополнении в семье и не раскрывала пол ребенка.

Отмечается, что папарацци сумели заснять Шварценеггер во время прогулки по Лос-Анджелесу вместе с ее матерью — телеведущей Марией Шрайвер. Увидевшая фотографов 30-летняя писательница поспешила прикрыть свой живот, однако те успели заснять ее. Позднее в интернете появились кадры, на которых можно увидеть, как изменилась ее фигура.

Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер поженились в июне 2019 года. Церемония бракосочетания прошла на частном ранчо в Калифорнии. На свадьбу съехались близкие друзья и родственники пары, в том числе Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер. Со стороны жениха присутствовал шестилетний сын Джек от первого брака с актрисой Анной Фарис.