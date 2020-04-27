Правительство предлагает изменить правила строительства в лесах

Лидия Мартынова

На территории лесов могут разрешить строить социальные и рекреационные объекты. Законопроект об этом Госдума планирует рассмотреть во втором чтении на одном из пленарных заседаний весенней сессии.

Документ принят в первом чтении 5 декабря 2019 года. По словам замминистра природных ресурсов и экологии, главы Рослесхоза Сергея Аноприенко, сейчас лесное законодательство содержит лишь фрагментарное правовое регулирование по строительству в лесах, что не способствует эффективному использованию территорий и снижает инвестиционную привлекательность лесной отрасли.

Законопроект позволит упорядочить правила размещения капитальных и некапитальных объектов в лесах. Он, в том числе, содержит нормы, регулирующие вопросы размещения рекреационных объектов — туриндустрии, физкультурно-оздоровительных комплексов. При этом будут введены ограничения, чтобы избежать злоупотреблений со стороны застройщиков.

«Мы не раз говорили о необходимости крайне осторожного подхода к вопросам, где есть риск застройки лесов», — сказал глава Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношения Николай Николаев, комментируя проект. Он подчеркнул, что ко второму чтению инициативу необходимо доработать — «существенно сузить возможности для строительства» и сохранить возможность доступа граждан в леса, где строятся социальные и рекреационные объекты. При этом Николаев отметил, что законопроект исключительно важен. «В советские времена, когда не было ограничений по строительству в лесу, было построено огромное количество детских лагерей, санаториев, домов отдыха на землях лесного фонда», — пояснил депутат. Сегодня они становятся ветхими, но реконструировать их невозможно. Законопроект исправит ситуацию и даст возможность их отремонтировать.

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