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Приднестровье получит помощь от Всероссийского центра медицины катастроф

Приднестровье получит помощь от Всероссийского центра медицины катастроф

В правительстве Приднестровья 27 апреля состоялась видеоконференция с депутатом Государственной думы Российской Федерации, бывшим главным санитарным врачом Геннадием Онищенко. В дискуссии о проблемах пандемии коронавируса и эффективной борьбы с Covid-19 приняли участие премьер-министр Александр Мартынов и и.о. главы Минздрава Елена Куличенко с первым заместителем Кристиной Албул.

Председатель приднестровского правительства рассказал о действиях, которые предпринимает сегодня руководство республики по профилактике и локализации распространению инфекции.

«В оперативном порядке у нас развёрнуты госпитали, разворачиваются лаборатории по проведению анализов на выявление коронавирусной инфекции, мобилизуется медицинский персонал, создан оперативный штаб, который руководит всем процессом», — отметил Мартынов.

Ранее за подписью главы кабинета министров было направлено письмо на имя главы Минздрава РФ с просьбой оказать республике консультационную и иную помощь, включая предоставление средств защиты. В разговоре с Онищенко вновь был поднят вопрос организации возможной консультативной помощи российских медиков приднестровским врачам.

«Нам необходима практика России и необходимо на системной основе организовать работу с профильными больницами в России, которые имеют богатый опыт по лечению коронавирусных больных, чтобы раз в неделю выходить на онлайн-конференции для получения консультаций», — отметил премьер.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения уточнила, что при лечении пациентов в Приднестровье используются российские клинические рекомендации.

По словам Геннадия Онищенко, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о направлении в Приднестровье группы специалистов (вирусологов, пульмонологов и реаниматологов) для проведения консультаций на месте. Он добавил, что приднестровских врачей будут консультировать специалисты Всероссийского центра медицины катастроф. Договоренность об этом уже достигнута.

Тема российской помощи, оказываемой Молдавии в условиях пандемии коронавируса, стала темой встречи и президента РМ Игоря Додона с послом Российской Федерации Олегом Васнецовым.

«Дипломат сообщил, что внимательно отслеживает и высоко оценивает действия властей РМ по управлению кризисной ситуацией, вызванной вирусом нового типа, и дал заверения в том, что Российская Федерация поддерживает эти шаги», — написал глава государства в соцсетях.

Со своей стороны молдавский лидер поблагодарил представителя РФ, а в его лице и лично президента России Владимира Путина за оказанную республике в трудную минуту братскую помощь.

«В частности, привел пример бесплатно предоставленного российской стороной грузового самолета, на котором из Китая в Кишинев была перевезена партия медицинских средств защиты, столь нужных нашим людям. Поблагодарил также за кредит в размере 200 млн евро, предоставленный Республике Молдавия Российской Федерацией», — отметил Игорь Додон.
# Политика
По материалам: eadaily.com

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