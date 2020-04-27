Приднестровье получит помощь от Всероссийского центра медицины катастроф
В правительстве Приднестровья 27 апреля состоялась видеоконференция с депутатом Государственной думы Российской Федерации, бывшим главным санитарным врачом Геннадием Онищенко. В дискуссии о проблемах пандемии коронавируса и эффективной борьбы с Covid-19 приняли участие премьер-министр Александр Мартынов и и.о. главы Минздрава Елена Куличенко с первым заместителем Кристиной Албул.
Председатель приднестровского правительства рассказал о действиях, которые предпринимает сегодня руководство республики по профилактике и локализации распространению инфекции.
Ранее за подписью главы кабинета министров было направлено письмо на имя главы Минздрава РФ с просьбой оказать республике консультационную и иную помощь, включая предоставление средств защиты. В разговоре с Онищенко вновь был поднят вопрос организации возможной консультативной помощи российских медиков приднестровским врачам.
Исполняющая обязанности министра здравоохранения уточнила, что при лечении пациентов в Приднестровье используются российские клинические рекомендации.
По словам Геннадия Онищенко, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о направлении в Приднестровье группы специалистов (вирусологов, пульмонологов и реаниматологов) для проведения консультаций на месте. Он добавил, что приднестровских врачей будут консультировать специалисты Всероссийского центра медицины катастроф. Договоренность об этом уже достигнута.
Тема российской помощи, оказываемой Молдавии в условиях пандемии коронавируса, стала темой встречи и президента РМ Игоря Додона с послом Российской Федерации Олегом Васнецовым.
Со своей стороны молдавский лидер поблагодарил представителя РФ, а в его лице и лично президента России Владимира Путина за оказанную республике в трудную минуту братскую помощь.