Продолжительные дожди вызвали в 2018 году извержение гавайского вулкана

Вадим Карасев

Ученые из Университета Майами пришли к выводу, что продолжавшиеся несколько месяцев дожди стали причиной извержения вулкана Килауэа на острове Гавайи с мая по август 2018 года.

Вулкан проснулся 3 мая 2018 года, выбрасывая раскаленную лаву на высоту более шестидесяти метров. Разлившаяся лава покрыла район площадью более тридцати квадратных километров, были разрушены сотни домов.

Профессор Фальк Амелунг (Falk Amelung) и Джейми Фаркухарсон (Jamie Farquharson) на основе наземных и спутниковых наблюдений за количеством осадков рассчитали, как с течением времени менялось давление жидкости в породах, составляющих вулкан Килауэа. Значительный рост этого давления приводит к механическим повреждениям породы, что в итоге может вызвать возобновление вулканической активности. В результате выяснилось, что непосредственно перед извержением давление жидкости в Килауэа достигло максимального значения за последние полвека.

«Мы знали, что изменение содержания воды в недрах Земли может спровоцировать землетрясения и оползни, — сказал профессор Фальк Амелунг. — Теперь мы знаем, что это может также вызвать вулканические извержения. Под давлением магмы мокрый камень ломается легче, чем сухой». Обратившись к истории извержений Килауэа, ученые заметили, что вулкан в два раза чаще извергался в самые влажные сезоны года.

Авторы исследования считают, что такая зависимость между уровнем осадков и извержениями может наблюдаться не только у Килауэа, но и у других вулканов. «Если мы сможем определить регионы земного шара, где существует такая связь между осадками и вулканизмом, это может значительно помочь заблаговременному предупреждению о вулканической опасности. Было показано, что таяние ледяных шапок в Исландии привело к изменениям вулканической продуктивности. Поскольку прогнозируется, что продолжающееся изменение климата приведет к изменению характера осадков, мы ожидаем, что это может аналогичным образом повлиять на характер вулканической активности», — говорит Джейми Фаркухарсон.

Исследование опубликовано в журнале Nature.