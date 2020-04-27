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Проект "Большие гастроли — онлайн" собрал около восьми миллионов зрителей

Проект "Большие гастроли — онлайн" собрал около восьми миллионов зрителей
Всероссийская программа "Большие гастроли — онлайн" за месяц собрала около восьми миллионов зрителей. Лучшие спектакли российских театров из разных регионов страны набрали от несколько сотен тысяч до миллиона просмотров за показ, сообщили РИА Новости в пресс-службе.

Проект "Большие гастроли" был перенесен в Сеть 26 марта, когда гастроли отменились, а театры приостановили работу из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Спустя месяц организаторы подвели предварительные итоги. Всего в соцсетях и на платформах показали 35 спектаклей 30 театров, расположенных в 23 городах (от Калининграда до Хабаровска). Охват составил 7 681 813 уникальных пользователей.


"Как показал первый месяц работы "виртуального" гастрольного тура, через онлайн-технологии нам удалось охватить миллионы зрителей, привлечь новую зрительскую аудиторию и получить "живой" отклик, обратную связь с публикой и театрами со всех уголков страны", — комментирует генеральный директор Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Елена Булукова.

Абсолютным лидером среди спектаклей для взрослых стала постановка "Сердце не камень" по пьесе А. Островского театра "Et Cetera" под руководством Александра Калягина. Его посмотрело более 850 тысяч зрителей. "Вассу Железнову. Первый вариант", поставленную Малым театром по произведению Максима Горького - почти 450 тысяч человек.

© Фото : министерство культуры РФ

Сцена из спектакля "Сердце не камень" Театра “Et Cetera”

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Сцена из спектакля "Сердце не камень" Театра “Et Cetera”

© Фото : министерство культуры РФ© Фото : предоставлено пресс-службой интернет-проекта Cцена из спектакля "Васса Железнова. Первый вариант" Малого театра
2 из 2Cцена из спектакля "Васса Железнова. Первый вариант" Малого театра© Фото : предоставлено пресс-службой интернет-проекта 1 из 2

Сцена из спектакля "Сердце не камень" Театра “Et Cetera”

© Фото : министерство культуры РФ2 из 2Cцена из спектакля "Васса Железнова. Первый вариант" Малого театра© Фото : предоставлено пресс-службой интернет-проекта

Интерес у публики вызывали и постановки на социальные темы. Трагикомедия "Тайм-аут" про бурные девяностые Тверского ТЮЗа набрала более 300 тысяч просмотров, а спектакль-модификация "Герой нашего времени", в котором действие романа Лермонтова переносится в наше время (Астраханский драматический театр) — почти 400 тысяч.

© Фото : министерство культуры РФ

Сцена из спектакля "Тайм-аут" Тверского ТЮЗа

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Сцена из спектакля "Тайм-аут" Тверского ТЮЗа

© Фото : министерство культуры РФ© Фото : Астраханский драматический театрСцена из спектакля "Герой нашего времени" Астраханского драматического театра
2 из 2Сцена из спектакля "Герой нашего времени" Астраханского драматического театра© Фото : Астраханский драматический театр1 из 2

Сцена из спектакля "Тайм-аут" Тверского ТЮЗа

© Фото : министерство культуры РФ2 из 2Сцена из спектакля "Герой нашего времени" Астраханского драматического театра© Фото : Астраханский драматический театр

У детей наибольшим успехом пользовались народные и классические сказки. Самой просматриваемой стала прямая трансляция спектакля "Приключения Ашота-бедняка" Бурятского республиканского театра кукол "Ульгэр" (почти 430 тысяч зрителей) и кукольный спектакль по сказке А.С. Пушкина "Руслан и Людмила" Омского государственного театра куклы, актера, маски "Арлекин" (почти 330 тысяч зрителей).

© Фото : Министерство культуры РФСцена из спектакля Бурятского республиканского театра кукол "Ульгэр"
1 из 2Сцена из спектакля Бурятского республиканского театра кукол "Ульгэр"© Фото : Министерство культуры РФ© Фото : Бурятский республиканский театр кукол "Ульгэр"Сцена из спектакля "Поющая стрела" Бурятского республиканского театра кукол "Ульгэр"
2 из 2Сцена из спектакля "Поющая стрела" Бурятского республиканского театра кукол "Ульгэр"© Фото : Бурятский республиканский театр кукол "Ульгэр"1 из 2Сцена из спектакля Бурятского республиканского театра кукол "Ульгэр"© Фото : Министерство культуры РФ2 из 2Сцена из спектакля "Поющая стрела" Бурятского республиканского театра кукол "Ульгэр"© Фото : Бурятский республиканский театр кукол "Ульгэр"

Среди уже показанных спектаклей немало титулованных постановок. Так, пантомима "Кот в сапогах" (Екатеринбургский ТЮЗ) стала лауреатом Международного Большого детского фестиваля. Бурятский республиканский театр кукол "Ульгэр" за спектакль "Поющая стрела" завоевал премию "Золотая маска" сразу в двух номинациях.


С 27 апреля по 3 мая премьеры "Больших гастролей — онлайн"пройдут под знаком русской литературы.

Так, Малый театр представит свою версию повести Ф.М. Достоевского "Село Степанчиково и его обитатели". Камерный драматический театр под руководством Б.И. Голодницкого (Кострома) — "Леди Макбет Мценского уезда", а Кировский государственный ТЮЗ "Театр на Спасской" —чеховскую "Дуэль".

С первого показа проекта перед трансляцией зрителей приветствуют известные актеры и руководители театров. Со словами поддержки в это непростое время к аудитории "Больших гастролей-онлайн" обратились: Алла Демидова, Вера Васильева, Светлана Немоляева, Евгения Симонова, Сергей Безруков, Виктор Рыжаков, Нонна Гришаева, Сергей Гармаш, Дмитрий Бертман, Дмитрий Трубочкин, Юрий Бутусов, Евгений Князев, Евгений Писарев, Константин Райкин, Георгий Исаакян, Владимир Скворцов.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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