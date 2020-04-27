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Путин поручил снизить минимальный размер первого взноса на ипотеку

Путин поручил снизить минимальный размер первого взноса на ипотеку
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 20 мая представить меры о снижении до 15% минимального размера первого взноса при выдаче семьям с детьми кредитов на жилье, сообщается на сайте Кремля.

"Правительству РФ представить предложения о снижении до 15 процентов минимального размера первоначального взноса при предоставлении семьям, имеющим детей, кредитов (займов) на приобретение (строительство) жилого помещения с использованием средств материнского (семейного) капитала", - говорится в перечне поручений.

Срок исполнения – 20 мая, ответственный - премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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