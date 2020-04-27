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Путин заявил о риске возникновения наводнений и пожаров в России

Путин заявил о риске возникновения наводнений и пожаров в РоссииФото: пресс-служба Администрации президента РФ

В весенне-летний период в некоторых регионах России возрастают риски возникновения наводнений и пожаров. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании о ситуации с паводками и пожарами в регионах страны, текст его выступления опубликован на сайте Кремля.

По словам Путина, особенно риску подвержены территории Дальневосточного и Сибирского федерального округов. Президент добавил, что в некоторых регионах «уже достаточно сложная обстановка».

Президент также потребовал от каждого субъекта Федерации обеспечить «стопроцентную готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий». Отдельное внимание он попросил уделить работе МЧС и регионов по своевременному информированию граждан.

Ранее глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, участвовавший в совещании с президентом, предупредил, что лето 2020 года может стать самым жарким за всю историю. По его словам, об этом говорят и прогнозы Росгидромета, и прогнозы иностранных гидрометеорологических станций. Кобылкин отметил, что ситуация с лесными пожарами в России не улучшается. Министр связал это с несоблюдением режима самоизоляции и потеплением климата.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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