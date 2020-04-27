Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Работающим на удаленке россиянам рассказали о снижении зарплат

Работающим на удаленке россиянам рассказали о снижении зарплатФото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Работающим на удаленке россиянам объяснили, в каких случаях их зарплата может быть снижена. Об этом рассказал первый замглавы фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев, его слова приводит ТАСС

Депутат сообщил, что работодатель может сократить выплаты в том случае, если до принятия президентом решения о нерабочем режиме в компании был нормативный акт, который определяет, что оплата труда удаленно отличается от оплаты труда непосредственно на рабочем месте. В иных случаях, указал Исаев, зарплата должна быть сохранена в полном объеме.

Ранее стало известно о том, что российский бизнес получил беспроцентные кредиты на 4,6 миллиарда рублей на поддержку занятости. Это сделано для того, чтобы предприятия могли выплачивать зарплату сотрудникам во время пандемии коронавируса.

По последним данным, в России число зараженных превышает 87 тысяч человек, это уже больше чем в Китае, где в январе началась эпидемия.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

"Могла живой и не выйти": Хилькевич рассказала, как мужчина едва не надругался над ней
"Могла живой и не выйти": Хилькевич рассказала, как мужчина едва не
Работающим на удаленке россиянам рассказали о снижении зарплат
Работающим на удаленке россиянам рассказали о снижении зарплат
Исаев рассказал, почему Госдума не может принимать законы удаленно
Исаев рассказал, почему Госдума не может принимать законы удаленно
В Чехии обвинили Россию в попытке отравить пражских чиновников
В Чехии обвинили Россию в попытке отравить пражских чиновников
В России задержаны торговцы поддельными спецпропусками
В России задержаны торговцы поддельными спецпропусками
На Урале схиигумену Сергию запретили проповеди за его неверие в коронавирус
На Урале схиигумену Сергию запретили проповеди за его неверие
Любовница Константина Ивлева: «Я не беременна»
Любовница Константина Ивлева: «Я не беременна»
В Испании со 2 мая разрешат прогулки. Число новых и летальных случаев COVID-19 упало до минимума за апрель
В Испании со 2 мая разрешат прогулки. Число новых и летальных случаев
Главы ПСБ и Удмуртии обсудили меры поддержки ОПК в условиях пандемии
Главы ПСБ и Удмуртии обсудили меры поддержки ОПК в условиях пандемии
«Бессмертный полк» пройдет в онлайн-режиме
«Бессмертный полк» пройдет в онлайн-режиме
Пигмент берлинская лазурь послужил основой для синтеза искусственного фермента
Пигмент берлинская лазурь послужил основой для синтеза искусственного
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 27 апреля по 3 мая 2020 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 27 апреля по 3 мая 2020 года

Топ на сегодня

В России за сутки обнаружен 6361 случай заражения COVID-19
В России за сутки обнаружен 6361 случай заражения COVID-19
Хорошая жизнь Джульетто Кьезы
Хорошая жизнь Джульетто Кьезы
Бодался Глазьев с ЦБ: старые споры об отсутствующей экономической политике
Бодался Глазьев с ЦБ: старые споры об отсутствующей экономической
Метания судна для завершения «Северного потока-2» объяснили санкциями
Метания судна для завершения «Северного потока-2» объяснили санкциями
Хакеры атаковали владельцев Xiaomi
Хакеры атаковали владельцев Xiaomi

Еще по теме

Источник рассказал, кто может стать замруководителя фракции ЕР в Госдуме
Исаев рассказал, почему Госдума не может принимать законы удаленно
Средняя зарплата в администрации президента снизилась до 200 тысяч рублей
Исаев рассказал о пользе для экономики после увеличения МРОТ до прожиточного минимума