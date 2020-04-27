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Раскрыта стоимость карантинных видеороликов российских звезд

Раскрыта стоимость карантинных видеороликов российских звездФото: Петр Кассин / «Коммерсантъ»

Раскрыта стоимость карантинных видеороликов российских звезд. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда».

Отмечается, что из-за пандемии коронавируса многие знаменитости зарабатывают при помощи записи виртуальных поздравлений. Например, артистка Любовь Успенская соглашается записать видеообращение и поздравить именинника по видеосвязи за 30 тысяч рублей.

Актеры Настасья Самбурская и Павел Деревянко соглашаются на такую услугу за 15 тысяч рублей, в то время как исполнитель Прохор Шаляпин готов записать видео за 4 тысячи рублей. Чуть дешевле стоит поздравление от актрисы Елены Борщевой — 3,9 тысячи рублей. Видеооткрытка от артистки Анастасии Макеевой обходится в 1,8 тысячи рублей.

Уточняется, что самой дорогой звездой оказался певец Михаил Шуфутинский. За поздравление он просит 200 тысяч рублей.

В декабре были раскрыты имена самых востребованных артистов на корпоративах. Продюсер Евгений Морозов рассказал, что последние десять лет самыми высокооплачиваемыми и популярными остаются такие музыканты как Григорий Лепс, Валерий Меладзе, Дима Билан, Лолита и Леонид Агутин.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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