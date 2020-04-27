Рита Дакота: «Мы плакали с Региной все утро»

Влада Некрасова

На днях Тодоренко оскандалилась после фразы о том, что женщине, столкнувшейся с побоями, просто нравится роль жертвы. Ее высказывание возмутило многих коллег и тех, кто выступает за принятие закона о домашнем насилии.

Рита Дакота, которая снималась в шоу Регины Тодоренко, была весьма агрессивно настроена по отношению к телеведущей. Это связано с недавним интервью Влада Топалова и его жены. Они активно обсуждали расставание певицы с Владом соколовским. По их мнению, Дакота устроила настоящий хайп на разводе, а у ее мужа были свои причины изменять ей, так как ему чего-то не хватало в браке. Певица не ожидала такого от Регины.

Также артистка удивилась, как неаккуратно Тодоренко высказалась о домашнем насилии. Несмотря на публичные упреки, сегодня Рита и Регина нашли в себе силы помириться.

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«История с Региной закончилась тем, что мы все утро с ней плакали и просили друг у друга прощения. Первая написала я. И пускай я по-прежнему не согласна и глубоко ранена словами из этих треклятых интервью, но то, что началось после — ранило меня в миллион раз сильнее. Я извинялась перед Региной именно за то, что защищая себя, свою подругу Агату (мы обе были упомянуты там) и других женщин, задолго до тех извинений и начала травли, но все же этим постом я неосознанно подлила масла в огонь всеобщей ненависти. Я «лидер мнений» с 2,5 преданных слышателей, готовых топить за меня до победного, обязана была найти форму мягче, обязана была быть мудрее и промолчать, обязана была «не бороться против войны, а бороться за мир», — отметила Дакота.









Рита посоветовалась насчет ситуации с психологом и духовным наставником. По словам Риты, она еще не до конца проработала все личные травмы.

«Если бы вернуть время назад, я бы написала все то же самое, но без единого упоминания Регины. Вот, что я сделала бы. Вот как я постараюсь сделать в следующий раз. Вот за что я буду себя уважать и хвалить. Но сегодня я хвалю себя за то, что написала первой. Я извинилась сама и передо мной извинились в ту же секунду. И уже через 10 минут мы говорили о том, что действительно теперь можно сделать, пока внимание общественности так остро в этой болючей теме», — добавила Дакота.

Фото: Instagram