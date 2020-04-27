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Рома Желудь: «Моя карьера пошла под откос из-за наркотиков»

Рома Желудь: «Моя карьера пошла под откос из-за наркотиков»
Рома Желудь запустил собственный проект под названием «Стоптусовка». Блогер хочет объяснить молодому поколению, к чему приводит употребление запрещенных веществ. Он намерен предостеречь других от ошибок, которые сам совершил.

24-летний Рома признался, что создал антинаркотический канал, потому что знает, как потом придется расплачиваться за временное удовольствие. По словам блогера, запрещенные вещества едва полностью не разрушили его жизнь. «Я пробовал все по чуть-чуть, а дальше мне становилось неинтересно, мне нужно было что-то новое. Именно из-за наркотиков моя карьера пошла под откос, мне просто омерзительно до сих пор от самого себя», — заявил Желудь.

Блогер отметил, что важно вовремя остановиться, иначе потом будет поздно. Как подчеркнул Рома, наркотики сильно повлияли на его организм — он не мог есть, плохо себя чувствовал и испытывал сильные головные боли. «Я никогда больше не притронусь к этим веществам. Когда я последний раз употреблял, то после попал в больницу. Я лежал там три дня. Мне запрещали кушать, потому что в органы была запущена бомба, которая убивает», — добавил он.


Теперь каждую неделю Желудь намерен делиться новыми подробностями. Он считает своим долгом помочь тем, кто запутался или попал под дурное влияние.

Поклонники поддержали идею звезды. Они написали, что Рома занимается полезным делом. «Если хотя бы один человек прислушается к тебе, то все не зря!»; «Самое серьезное и ответственное занятие. Надеюсь, многие поймут тебя»; «Твои откровения продирают до глубины души. Видимо, правда уже все эмоции отжили, если так глубоко рассказывать про эту тему», — отреагировали пользователи Сети.

Напомним, Рома обрел популярность в 14 лет — он записывал видеоролики в формате веб-шоу, в которых было много скандальных моментов. В 2012-м Желудь выпустил первую песню под названием Like. В том же году блогер стал ведущим на церемонии вручения одиннадцатой премии Муз-ТВ.

Сейчас Рома пробует себя в кино. Он снялся в фильме «Холоп», где сыграл мажора.

Фото: Instagram

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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