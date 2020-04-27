Россия не будет платить Британии 76 миллионов рублей по делу Смычковского
Как сообщала агентству адвокат Елена Федулова, власти Британии выставят России счет на эту сумму в счет издержек бизнесмена, которые он понес в рамках выигранного им процесса об экстрадиции. По словам защитницы, указанную сумму коммерсанту сначала выплатит британское государство, а затем оно попытается взыскать ее с России.
"Взаимодействие компетентных органов России и Великобритании по вопросам выдачи регламентируется Европейской конвенцией о выдаче от 1957 года. Данный международный договор не предусматривает возможность компенсации расходов, связанных с рассмотрением запроса о выдаче, за счет запрашивающей стороны. С учетом этого британский суд не вправе возлагать их возмещение на РФ", - говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос РИА Новости.
Кроме того, в ведомстве опровергли заявления о том, что Россия не предоставила британскому суду доказательств передачи вменяемой Смычковскому взятки.
Михаила Максименко.
При этом сам Смычковский заявлял РИА Новости, что Максименко взял у него машину, чтобы протестировать в условиях охоты. Но когда он доехал на ней до охотничьего хозяйства в Новгородской области, автомобиль сломался, и Максименко, по его утверждению, отказался покупать джип.