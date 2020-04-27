Россия не будет платить Британии 76 миллионов рублей по делу Смычковского

Влада Некрасова

Британский суд не вправе взыскивать с России 830 тысяч фунтов стерлингов (76,2 миллионов рублей по курсу ЦБ РФ) в качестве компенсации бизнесмену Дмитрию Смычковскому, фигурирующему в коррупционном деле генерала СК РФ Александра Дрыманова, сообщили РИА Новости в Генпрокуратуре РФ.

Как сообщала агентству адвокат Елена Федулова, власти Британии выставят России счет на эту сумму в счет издержек бизнесмена, которые он понес в рамках выигранного им процесса об экстрадиции. По словам защитницы, указанную сумму коммерсанту сначала выплатит британское государство, а затем оно попытается взыскать ее с России.

"Взаимодействие компетентных органов России и Великобритании по вопросам выдачи регламентируется Европейской конвенцией о выдаче от 1957 года. Данный международный договор не предусматривает возможность компенсации расходов, связанных с рассмотрением запроса о выдаче, за счет запрашивающей стороны. С учетом этого британский суд не вправе возлагать их возмещение на РФ", - говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос РИА Новости.

Кроме того, в ведомстве опровергли заявления о том, что Россия не предоставила британскому суду доказательств передачи вменяемой Смычковскому взятки.

Михаила Максименко.

При этом сам Смычковский заявлял РИА Новости, что Максименко взял у него машину, чтобы протестировать в условиях охоты. Но когда он доехал на ней до охотничьего хозяйства в Новгородской области, автомобиль сломался, и Максименко, по его утверждению, отказался покупать джип.