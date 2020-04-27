Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Россия не будет платить Британии 76 миллионов рублей по делу Смычковского

Россия не будет платить Британии 76 миллионов рублей по делу Смычковского

Россия не будет платить Британии 76 миллионов рублей по делу Смычковского
Британский суд не вправе взыскивать с России 830 тысяч фунтов стерлингов (76,2 миллионов рублей по курсу ЦБ РФ) в качестве компенсации бизнесмену Дмитрию Смычковскому, фигурирующему в коррупционном деле генерала СК РФ Александра Дрыманова, сообщили РИА Новости в Генпрокуратуре РФ.

Как сообщала агентству адвокат Елена Федулова, власти Британии выставят России счет на эту сумму в счет издержек бизнесмена, которые он понес в рамках выигранного им процесса об экстрадиции. По словам защитницы, указанную сумму коммерсанту сначала выплатит британское государство, а затем оно попытается взыскать ее с России.

"Взаимодействие компетентных органов России и Великобритании по вопросам выдачи регламентируется Европейской конвенцией о выдаче от 1957 года. Данный международный договор не предусматривает возможность компенсации расходов, связанных с рассмотрением запроса о выдаче, за счет запрашивающей стороны. С учетом этого британский суд не вправе возлагать их возмещение на РФ", - говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос РИА Новости.

Кроме того, в ведомстве опровергли заявления о том, что Россия не предоставила британскому суду доказательств передачи вменяемой Смычковскому взятки.


Михаила Максименко.

При этом сам Смычковский заявлял РИА Новости, что Максименко взял у него машину, чтобы протестировать в условиях охоты. Но когда он доехал на ней до охотничьего хозяйства в Новгородской области, автомобиль сломался, и Максименко, по его утверждению, отказался покупать джип.

# В мире
По материалам: ria.ru

Последние новости

Личный состав МЧС Чечни побрился наголо по примеру Кадырова
Личный состав МЧС Чечни побрился наголо по примеру Кадырова
Названы самые обеспокоенные из-за коронавируса регионы России
Названы самые обеспокоенные из-за коронавируса регионы России
Каскадеры устроили в Сети флешмоб и показали, как победить коронавирус
Каскадеры устроили в Сети флешмоб и показали, как победить коронавирус
Над смертью отрицавшего коронавирус американца поиздевались
Над смертью отрицавшего коронавирус американца поиздевались
Россия не будет платить Британии 76 миллионов рублей по делу Смычковского
Россия не будет платить Британии 76 миллионов рублей по делу
У хирурга дрожали руки. СМИ рассказали, как Ким Чен Ын оказался в "вегетативном состоянии"
У хирурга дрожали руки. СМИ рассказали, как Ким Чен Ын оказался в
Трамп назвал себя самым трудолюбивым президентом в истории
Трамп назвал себя самым трудолюбивым президентом в истории
Памяти Джульетто Кьезы: друг России и русских, защитник «общего блага»
Памяти Джульетто Кьезы: друг России и русских, защитник «общего блага»
SIPRI: Россия вошла в пятерку стран с наибольшими затратами на оборону
SIPRI: Россия вошла в пятерку стран с наибольшими затратами на оборону
Дни силы в мае 2020 года
Дни силы в мае 2020 года
Новак: При полном заполнении хранилищ нефти наступает коллапс
Новак: При полном заполнении хранилищ нефти наступает коллапс
Цена на нефть снова выросла
Цена на нефть снова выросла

Топ на сегодня

Названа опасность использования смартфонов во время пандемии коронавируса
Названа опасность использования смартфонов во время пандемии
Выборы в Сербии состоятся по окончании эпидемии
Выборы в Сербии состоятся по окончании эпидемии
5 заблуждений об эзотерике, в которые люди ошибочно верят
5 заблуждений об эзотерике, в которые люди ошибочно верят
Банки в первом квартале сократили число выданных потребкредитов
Банки в первом квартале сократили число выданных потребкредитов
В Москве скончалась главред «Русского радио» Юлия Ларионова
В Москве скончалась главред «Русского радио» Юлия Ларионова

Еще по теме

Генпрокуратура направила запрос о выдаче арестованного в Таиланде по запросу США россиянина
ФСИН подала иск к Реймеру и его подельникам на 2,24 млрд рублей
ГП направит запрос в Чехию о выдаче лидера арт-группы «Война»
В ГД внесли протокол к Европейской конвенции о выдаче беглых преступников