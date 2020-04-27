Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Россия не зафиксировала нарушений перемирия в Сирии за сутки

Россия не зафиксировала нарушений перемирия в Сирии за сутки

Россия не зафиксировала нарушений перемирия в Сирии за сутки
Россия и Турция в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки их не зафиксировали, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, (их) не зафиксировано. Турецкой частью представительства фактов открытия огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение суток Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарные акции не проводил.

# Россия
По материалам: ria.ru

Последние новости

Хакеры атаковали владельцев Xiaomi
Хакеры атаковали владельцев Xiaomi
В российском регионе людей без масок начнут штрафовать
В российском регионе людей без масок начнут штрафовать
ВОЗ предупредила о возможности повторного заражения COVID-19
ВОЗ предупредила о возможности повторного заражения COVID-19
Koktebel Jazz Party проведет онлайн-марафон в поддержку врачей
Koktebel Jazz Party проведет онлайн-марафон в поддержку врачей
Россия не зафиксировала нарушений перемирия в Сирии за сутки
Россия не зафиксировала нарушений перемирия в Сирии за сутки
Анджелина Джоли о воспитании детей: "Невозможно быть идеальным родителем"
Анджелина Джоли о воспитании детей: "Невозможно быть идеальным
Трампа обвинили в неэффективной борьбе с коронавирусом
Трампа обвинили в неэффективной борьбе с коронавирусом
Путин поручил снизить минимальный размер первого взноса на ипотеку
Путин поручил снизить минимальный размер первого взноса на ипотеку
Сергей Маковецкий ответил критикам сериала «Зулейха открывает глаза»
Сергей Маковецкий ответил критикам сериала «Зулейха открывает глаза»
Какого числа Радоница в 2020 году
Какого числа Радоница в 2020 году
​Гидрометцентр пообещал россиянам рекордно жаркий год
​Гидрометцентр пообещал россиянам рекордно жаркий год
Цены на нефть начали резко падать
Цены на нефть начали резко падать

Топ на сегодня

В России за сутки обнаружен 6361 случай заражения COVID-19
В России за сутки обнаружен 6361 случай заражения COVID-19
Кто скрывался под масками Льва, Оленя, Попугая и Волка
Кто скрывался под масками Льва, Оленя, Попугая и Волка
Хорошая жизнь Джульетто Кьезы
Хорошая жизнь Джульетто Кьезы
В больницах Уханя не осталось пациентов с коронавирусом
В больницах Уханя не осталось пациентов с коронавирусом
Посол КНДР оценил ситуации с COVID-19 в стране
Посол КНДР оценил ситуации с COVID-19 в стране

Еще по теме

Россия зафиксировала пять нарушений перемирия в Сирии за сутки
Россия зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии за сутки
Россия за сутки зафиксировала один случай нарушения перемирия в Сирии
Россия зафиксировала 20 нарушений перемирия в Сирии за сутки