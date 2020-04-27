Россия не зафиксировала нарушений перемирия в Сирии за сутки

Анастасия Иванова

Россия и Турция в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки их не зафиксировали, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, (их) не зафиксировано. Турецкой частью представительства фактов открытия огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение суток Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарные акции не проводил.