Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Россия вернулась в пятерку стран с наибольшими военными расходами

Россия вернулась в пятерку стран с наибольшими военными расходами

Россия вернулась в пятерку стран с наибольшими военными расходамиФото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Россия вернулась в пятерку стран с наибольшими военными расходами. Об этом говорится в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ), сообщает ТАСС.

По оценке аналитиков, Россия заняла четвертую позицию с 65,1 миллиарда долларов (3,9 процента ВВП). Рост составил 4,5 процента. Лидерами рейтинга стали США (732 миллиарда долларов), Китай (261 миллиард) и Индия (71,1 миллиарда).

Замыкает топ-5 Саудовская Аравия. Ранее эта страна занимала третью строчку, но сократила военные расходы на 16 процентов, до 61,9 миллиарда долларов.

Общемировой объем военных трат в 2019 году составил рекордные 1,917 триллиона долларов.

В 2019 году Россия впервые за 13 лет выпала из пятерки лидеров рейтинга по тратам на оборону. Это случилось вследствие того, что в 2018 году Москва снижала военные расходы на 3,5 процента.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В Италии военные из России продезинфицировали пансионаты для пожилых
В Италии военные из России продезинфицировали пансионаты для пожилых
Гадание по картинке: что ждет в мае 2020 года
Гадание по картинке: что ждет в мае 2020 года
На юге Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,6
На юге Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,6
Саакашвили обрушит рейтинги Зеленского и «Слуги народа» — эксперт
Саакашвили обрушит рейтинги Зеленского и «Слуги народа» — эксперт
Рома Желудь: «Моя карьера пошла под откос из-за наркотиков»
Рома Желудь: «Моя карьера пошла под откос из-за наркотиков»
В России за сутки обнаружен 6361 случай заражения COVID-19
В России за сутки обнаружен 6361 случай заражения COVID-19
Цена нефти Brent с поставкой в июле поднялась выше $25 за баррель
Цена нефти Brent с поставкой в июле поднялась выше $25 за баррель
Штрафы для водителей отказались повышать
Штрафы для водителей отказались повышать
Ким Чен Ына назвали живым и здоровым
Ким Чен Ына назвали живым и здоровым
Россия вернулась в пятерку стран с наибольшими военными расходами
Россия вернулась в пятерку стран с наибольшими военными расходами
Элайджа Вуд продает репу в онлайн-игре
Элайджа Вуд продает репу в онлайн-игре
В Сибири разработали средство против герпеса и лихорадки Западного Нила
В Сибири разработали средство против герпеса и лихорадки Западного

Топ на сегодня

Названа опасность использования смартфонов во время пандемии коронавируса
Названа опасность использования смартфонов во время пандемии
5 заблуждений об эзотерике, в которые люди ошибочно верят
5 заблуждений об эзотерике, в которые люди ошибочно верят
Выборы в Сербии состоятся по окончании эпидемии
Выборы в Сербии состоятся по окончании эпидемии
Банки в первом квартале сократили число выданных потребкредитов
Банки в первом квартале сократили число выданных потребкредитов
В Москве скончалась главред «Русского радио» Юлия Ларионова
В Москве скончалась главред «Русского радио» Юлия Ларионова

Еще по теме

Россия выпала из мирового ТОП-5 по оборонным расходам
Украина увеличивает расходы на армию
Названы самые дорогие бренды в мире
Резервы РФ в гособлигациях США за месяц в июле сократились на $3 миллиарда