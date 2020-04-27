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Россиян будут штрафовать за лающую собаку и срабатывающую автомобильную сигнализацию

Россиян будут штрафовать за лающую собаку и срабатывающую автомобильную сигнализацию

В обновленный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) включат статью об ответственности за нарушение покоя в ночное время - в том числе за лающую собаку и сработавшую автомобильную сигнализацию.

"Часть 6 статьи 14.1 проекта КоАП, предусматривающая административную ответственность за совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан с 23 часов до 7 часов, дополнена указанием на возможность совершение указанного административного правонарушения также в форме бездействия", - сообщили в пресс-службе министерства юстиции.

Такая формулировка позволит привлечь к ответственности тех, кто оставляет в квартире надолго собаку, лай которой мешает соседям, а также граждан, не выключающих автосигнализацию. В силу новый кодекс вступит с 1 января следующего года.

Как уточнил замминистра юстиции Денис Новак в интервью "Коммерсанту", режим тишины в жилых домах по-прежнему будет регулироваться региональным законодательством, но санкции будут определяться федеральным. В качестве альтернативы штрафу предусматривается возможность предупреждения.

Ранее Верховный суд дал разъяснения по вопросам рассмотрения судами дел в условиях распространения коронавируса Covid-19.

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По материалам: uposters.ru

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