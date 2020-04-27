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Россиян развлекут сериалом о жизни на карантине и раскроют секреты Бэнкси

Россиян развлекут сериалом о жизни на карантине и раскроют секреты БэнксиКадр: сериал «Все вместе»

Онлайн-кинотеатр Okko эксклюзивно покажет первый в истории дистанционно снятый сериал «Все вместе», в котором рассказывается о жизни группы друзей в период пандемии и самоизоляции. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Сериал, созданный Okko Studios и студией «Дикий Digital», рассказывает о группе друзей, которые из-за введения режима самоизоляции отменяют запланированную на выходных вечеринку, и вместо этого устраивают ее в онлайн-формате. С распространением вируса их жизни кардинально меняются, а отношения проходят серьезные испытания на прочность. «Все вместе» был создан дистанционно с использованием технологии скринлайф (использовалась в фильмах «Убрать из друзей» и «Поиск»). Онлайн-кинотеатр рекомендует посмотреть первую серию 27 апреля.

Утром, в 9:00, Okko предлагает тренировку для детей 6-10 лет, в 12:00 — кулинарная лекция «Готовим дома с Novikov School» с рецептом печеного цыпленка.

Днем, в 14:00 — лекция Оливера Кемпкенса, руководителя «Школы дизайна» Сбербанка, «Работа из дома. Как сохранять эффективность вдали от офиса» . Позже, в 16:00, Анастасия Четверикова в своей лекции раскроет тайны неуловимого британского уличного художника Бэнкси.

Вечером, в 19:00, пользователей ждет премьера первого эпизода «Все вместе». В 21:00, им предлагают премьеру фильма «Остров фантазий» о загадочном мистере Рорке, владельце тропического курорта, который воплощает заветные фантазии своих постояльцев. Мечты туристов, однако, становятся настоящим кошмаром.

В 22:00 онлайн-кинотеатр рекомендует посмотреть доступное в подписке «Сериалы AMEDIATEKA» шоу «Страшные сказки: Город ангелов», действие которого разворачивается в Лос-Анджелесе 1938 года. Двум детективам поручают расследовать жестокое убийство, оно выводит их на масштабный заговор, в котором замешана элита города.

Okko предоставляет своим подписчикам новый тип подачи контента: сформированный, как классическая телепрограмма передач, но при этом персонализированная и учитывающая пожелания и запросы каждого пользователя, а также доступная каждый день. Подробнее о главных событиях и премьерах онлайн-кинотеатра на ближайшую неделю читайте в нашей подборке.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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