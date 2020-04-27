Россиянам рассказали о погоде на майских праздниках

Вадим Карасев

Фото: Авилов Александр / Агентство «Москва»

Температура воздуха на первых майских выходных может достичь климатической нормы и составить до 15 градусов. Об этом РИА Новости сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Тем не менее Вильфанд подчеркнул, что из-за определенных особенностей состояния атмосферы вполне вероятно, что прогноз изменится. К 3 мая температура может быть выше 15 градусов, но это очень приблизительные расчеты из-за многочисленных неустойчивостей в атмосфере, отметил метеоролог.

Он также сравнил погоду на праздниках с человеком: есть обстоятельства, которые он может предвидеть, а есть непредсказуемые, которые почти невозможно запланировать.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предостерегла россиян от нарушения режима самоизоляции и карантина на майских праздниках для недопущения пика по коронавирусу.