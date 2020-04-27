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Российские медики рассказали о своей работе в Италии

Российские медики рассказали о своей работе в ИталииФото: Antonio Masiello / Getty Images

Российские медики, помогающие бороться с распространением коронавирусной инфекции в итальянском Бергамо, рассказали о своей работе. С ними поговорили журналисты The Guardian.

Специалисты подчеркнули, что прибыли в Италию полностью подготовленными. Россияне рассказали, что не знают, когда вернутся на родину, и сейчас сосредоточены на том, чтобы работать как можно лучше.

Издание отмечает, что, помимо них, стране помогают Албания, Куба и Китай. «Ни немцы, ни французы, ни американцы не пришли [на помощь]. Не то чтобы в России и Китае не было коронавируса, когда они поддержали нас», — подчеркнул Гвидо Маринони, президент ордена бергамских врачей.

The Guardian напоминает, что Германия все же оказала помощь итальянцам: ФРГ перевезла к себе 44 тяжело больных. Однако это случилось после вмешательства Москвы.

Журналисты также спросили россиян, как те относятся к скандалу вокруг статьи в итальянской газете La Stampa, в которой утверждалось, будто 80 процентов помощи Москвы бесполезны. Подполковник Александр Юманов, глава российской медицинской бригады, отметил, что врачи не хотят участвовать в политических спорах. «Мы просто врачи, которые делают свою работу. В России существует традиция: если кто-то просит нас о помощи, мы ее оказываем», — подчеркнул он.

В конце марта Россия отправила несколько военно-транспортных самолетов Ил-76 Воздушно-космических сил (ВКС) в Италию. Они доставили около 100 российских специалистов в области вирусологии и эпидемиологии, а также восемь врачебно-сестринских бригад.

Италия — одна из самых пострадавших от коронавируса стран. По последним данным, там зарегистрировано более 197,6 тысячи зараженных; 26,6 тысячи человек умерли, 64,9 тысячи — вылечились.

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По материалам: lenta.ru

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