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Ространснадзор продлил приостановку весового контроля грузовых машин

Ространснадзор продлил приостановку весового контроля грузовых машин
Ространснадзор продлил до 25 мая приостановку весового контроля грузовых автотранспортных средств, перевозящих продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости - продукты питания, детские товары, лекарственные средства, следует из сообщения Минтранса РФ.

"Речь идет о перевозках таких товаров в прицепах, полуприцепах платформенного типа с тентированным верхом, а также в автофургонах, прицепах, полуприцепах рефрижераторного и изотермического типа, в том числе рефрижераторных, изотермических, мультитемпературных, отапливаемых и ледниках, а также малотоннажным транспортом", - поясняет ведомство.

Первоначально данная мера вводилась с 21 марта по 25 апреля для поддержки автоперевозчиков в рамках правительственного плана обеспечения устойчивого развития экономики в условиях пандемии коронавируса.


стопкоронавирус.рф.
# Экономика
По материалам: ria.ru

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