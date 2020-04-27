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С 29 апреля службы в храмах Москвы и области будут идти без прихожан

С 29 апреля службы в храмах Москвы и области будут идти без прихожан

С 29 апреля богослужения в храмах Москвы и Московской области будут совершаться без прихожан. Об этом сегодня, 27 апреля, сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

Он пояснил, что такой порядок будет действовать «до особого распоряжения». Ранее сегодня было опубликовано распоряжение патриарха Московского и всея Руси Кирилла, согласно которому священнослужители, не соблюдающие указания об ограничении распространения коронавирусной инфекции, будут привлекаться к ответственности, вплоть до предания церковному суду.

Как сообщало ИА Newstes , ранее РПЦ продлила ограничения на посещение храмов и монастырей, введенные в связи с обращением главного государственного санитарного врача по Москве Елены Андреевой, до 28 апреля.

По последним данным оперативного штаба, в Москве зарегистрирован в общей сложности 45 351 случай заражения коронавирусом. Выздоровели уже 3 524 человека, умерли 435. Темпы роста числа инфицированных снижаются несколько дней и сегодня составили 6,76%.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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