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Саакашвили обрушит рейтинги Зеленского и «Слуги народа» — эксперт

Саакашвили обрушит рейтинги Зеленского и «Слуги народа» — эксперт

Команде президента Украины Владимира Зеленского стоит ожидать новых скандалов с экс-президентом Грузии и экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили. Об этом заявил политолог Иван Мезюхо, комментируя планы украинского руководства назначить Саакашвили вице-премьером по реформам.

«Люди не меняются, а такие политики, как он, тем более. Вообще это стратегическая ошибка главы украинского государства — взять в свою команду Саакашвили, который уже успел оскандалиться при бывшей украинской власти. Думаю, что в своей новой должности он не сможет осуществить никаких реформ», — сказал политолог в эфире радио Sputnik.

Кроме того, считает Мезюхо, это назначение вообще может негативно отразиться на личном рейтинге Зеленского и его партии «Слуга народа».

«Образ Саакашвили уже демонизирован прежним президентом Петром Порошенко, который будет нещадно критиковать это кадровое назначение», — отметил эксперт.

Украинское общество ждут новые скандалы, заключил Мезюхо.

Как сообщало ИА Newstes, Михаил Саакашвили ранее заявил, что принял предложение стать вице-премьером Украины.

«Президент мне поручил заниматься переговорами с Международным валютным фондом, с международными финансовыми организациями», — сказал Саакашвили.

Ранее сообщалось, что Верховная рада может назначить Саакашвили на пост вице-премьера по вопросам реформ уже на внеочередном заседании 24 апреля, однако позже стало известно, что рассмотрение его кандидатуры отложили, так как пока идут дискуссии на уровне фракций.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, сразу после инаугурации президента Георгия Маргвелашвили. На родине против него возбудили несколько уголовных дел и по некоторым заочно приговорили к тюремному заключению.

Весной 2015-го тогдашний президент Украины Петр Порошенко предоставил Саакашвили гражданство и назначил его губернатором Одесской области, но уже в ноябре 2016 года уволил, так как тот не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели.

Летом 2017-го Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства и запретил ему въезд в страну. На Украину Саакашвили вернулся в мае прошлого года, после того как новый президент Владимир Зеленский отменил указ о лишении его гражданства.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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