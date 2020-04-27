Саакашвили обрушит рейтинги Зеленского и «Слуги народа» — эксперт
Команде президента Украины Владимира Зеленского стоит ожидать новых скандалов с экс-президентом Грузии и экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили. Об этом заявил политолог Иван Мезюхо, комментируя планы украинского руководства назначить Саакашвили вице-премьером по реформам.
Кроме того, считает Мезюхо, это назначение вообще может негативно отразиться на личном рейтинге Зеленского и его партии «Слуга народа».
Украинское общество ждут новые скандалы, заключил Мезюхо.
Как сообщало ИА Newstes, Михаил Саакашвили ранее заявил, что принял предложение стать вице-премьером Украины.
Ранее сообщалось, что Верховная рада может назначить Саакашвили на пост вице-премьера по вопросам реформ уже на внеочередном заседании 24 апреля, однако позже стало известно, что рассмотрение его кандидатуры отложили, так как пока идут дискуссии на уровне фракций.
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, сразу после инаугурации президента Георгия Маргвелашвили. На родине против него возбудили несколько уголовных дел и по некоторым заочно приговорили к тюремному заключению.
Весной 2015-го тогдашний президент Украины Петр Порошенко предоставил Саакашвили гражданство и назначил его губернатором Одесской области, но уже в ноябре 2016 года уволил, так как тот не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели.
Летом 2017-го Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства и запретил ему въезд в страну. На Украину Саакашвили вернулся в мае прошлого года, после того как новый президент Владимир Зеленский отменил указ о лишении его гражданства.