Саакашвили советовал Порошенко, «как перекрыть кислород Приднестровью»

Анастасия Иванова

Бывший губернатор Одесской области Украины и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, возвращаясь в украинскую политику по приглашению президента Владимира Зеленского (получил предложение занять пост вице-премьера по реформам) рассказал о том, как в период нахождения у власти Петра Порошенко выстраивались отношения с Приднестровьем и Молдавией.

Как утверждает Саакашвили, Порошенко получал прямую выгоду от ситуации с Приднестровьем, в том числе продавал двигатели от приднестровских БТР украинской армии.

«Когда я был президентом Грузии, главой Совета безопасности был Петр Порошенко. Когда я приехал, меня очень интересовал вопрос Приднестровья, потому что это перекликалось с нашими сепаратистскими территориями. Я вел с Порошенко долгие разговоры, как можно прикрыть контрабанду, изолировать сепаратистов, как перекрыть им кислород и заставить интегрироваться в Молдавию. И я понял, что Порошенко в этом абсолютно не заинтересован», — заявил Саакашвили в рамках программы «Диалог с Владиславом Кульминским» на Jurnal TV.

Бывший грузинский лидер, объявленный на родине в розыск по нескольким уголовным делам, убежден, что у Петра Порошенко в регионе были личные финансовые интересы, так как в этой «серой зоне кормились чиновники России, Украины и Молдавии». С этим он связывает свое отстранение от должности Одесского губернатора и последующее преследование на Украине, когда, со слов Саакашвили, попытался пресечь все пути в приднестровском направлении.

«Приведу пример, грузы идут через Приднестровье. Надо построить всего 14 километров объездной дороги, чтобы грузы вообще не проходили через Приднестровье. И это вообще ничего не стоит. И когда я начал срочно ее строить, меня оттуда убрали. И я думаю, что одной из причин было то, что они не хотели, чтобы грузы обходили Приднестровье. И кто не хотел? Чиновники в Киеве. В первую очередь Петр Порошенко. Потому что через эту „серую зону“ делаются многие вещи. Вы знаете, они брали двигатели БТР из Приднестровья и в десять раз дороже продавали украинской армии. Я эту схему открыл будучи губернатором Одессы, через одесскую таможню. Когда мне в руки попали эти документы, я обомлел. От „серых зон“, „черных дыр“ питается много жадных ртов», — полагает одиозный политик.

Молдавская интернет-газета «Press-обозрение» приводит комментарий на слова Саакашвили министра внутренних дел Приднестровья Руслана Мовы.

«Где можно взять эти двигатели? Мы бы сами их купили! Думаю, Саакашвили хотел показать, что он в теме, что он в политике, что его погнали из губернаторов не потому, что он не справился, а потому что раскрыл коррупционные схемы Порошенко!» — заявил Мова.

Глава ведомства назвал заявление Саакашвили популистскими и рассчитанными на то, что их трудно проверить.

«Вы же сами понимаете, что это чушь! Почему не в Молдавии купил, не в Румынии, а именно в Приднестровье? Потому что трудно проверить! Неподконтрольная территория, конституционный порядок Республики Молдавия не наведен, нелигитимная, на взгляд, молдавского руководства, власть… Поэтому можно говорить все, что угодно!» — резюмировал Руслан Мова.

ИА Newstes сообщало, что бывшего президента Грузии 8 ноября 2019 года заметили в Кишиневском международном аэропорту. Он прибыл рейсом из Варшавы, подробности этого визита официальными молдавскими властями не озвучивались.

Прибытие Саакашвили совпало с вынесением вотума недоверия кабинету министров под управлением Майи Санду. ПСРМ обвинила коллег из блока ACUM в нарушении договоренностей по коалиции и предъявила ультиматум, неисполнение которого грозило отставкой кабинета министров и распадом парламентского большинства.

Ранее Санду говорила, что рассчитывает пригласить Михаила Саакашвили помочь проводить реформы в секторе юстиции и борьбы с коррупцией. Однако тот отказался, отметив, что уже получал аналогичные предложения и от прошлых молдавских властей — демократов.

«Конечно, какие-то ребята из моей команды поедут, но я в Молдавию точно не собираюсь. Мне еще ее предшественник и некоторые его ребята предлагали стать даже премьер-министром Молдавии. На что я сказал, что я не премьер-министр по вызову. При всем уважении к нашим братьям молдаванам я буду заниматься борьбой с ворами там, где я живу. В данном случае в Украине», — сказал тогда Саакашвили.