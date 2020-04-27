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Самоизоляция и карантинные меры в России - социальный эксперимент?

Самоизоляция и карантинные меры в России - социальный эксперимент?

Ситуация с пандемией коронавирусной инфекции стала удобным случаем для властей. Руководство страны смогло ввергнуть общество в управляемый хаос, поставить разные группы населения в критические условия и оценить их реакцию. Это своего рода социальный эксперимент.

Например, чтобы выявить гражданские сословия, без которых система может обойтись. Пострадавшими оказались самозанятые, весь теневой сектор, подрабатывающие студенты. Фактически самоизоляция исключила эти категории населения из экономического процесса. Люди оказались без работы и средств к существованию.

Меры, принимаемые государством в качестве поддержки, прошли «мимо кассы». Ни в одну группу, поддерживаемую системой, эти граждане не вошли. Для государства они просто не существуют ни как источник дохода, ни как подлежащее опеке системы сословие. И это должно стать первым звоночком для серого рынка услуг.

Массовый переход школ на онлайн обучение – это тоже та опция, которую обкатали власти, воспользовавшись пандемией. И если с самозанятыми и теневой экономикой все более или менее сложилось, то образование онлайн потерпело крах. О чем собственно признался сам министр просвещения.

Отдельным событием сегодня выделяется опубликованная теледоктором  Александром Мясниковым статистика смертности от коронавируса и других инфекционных заболеваний. Согласно приведенным им данным, за неполные 4 месяца 2020 года от COVID-19 умерли 195 тысяч человек. От столбняка в год умирают 89 тысяч, от гепатита В – 650 тысяч, от пневмококка – 2-2,5 млн, от кори – 140 тысяч, от гриппа – от 650 тысяч, от туберкулеза – порядка 1,5 миллионов. При этом все болезни, кроме коронавируса, человечество умеет лечить и имеет против инфекций вакцины. Нельзя отрицать опасность COVID-19, равно как нельзя отрицать очевидное – каким-то образом этот вирус не получил такого распространения в России, как в других странах, но стал удобным случаем, провести живое исследование.

В данный момент в федеральные СМИ намеренно запускается информация о возможной отмене самоизоляции 11 мая. Власти, таким образом, мягко выводят страну из критической «рукотворной» ситуации, имея на руках итоги исследования. В скором времени мы станем свидетелями нового перераспределения экономических ресурсов в стране. А возможно, что и политических. Существует точка зрения, что в будущем Россию ожидает военно-цифровая диктатура во главе с Сергеем Шойгу. Об этом с нами поделился директор Международного Института проблем устойчивого развития Максим Федоренко. И предполагаемый им сценарий не лишен оснований.

Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции

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# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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