Сенаторы недовольны темпами строительства краболовных судов

Лидия Мартынова

Сенаторы предложили Министерству промышленности и торговли и представителям отрасли внести предложения по импортозамещению в судостроении и выполнению в сроки программы создания рыболовецких и краболовных судов. Такую просьбу они высказали на совещании Комитета Совета Федерации по экономической политике, посвященном участию верфей Дальнего Востока в обновлении российского рыболовного флота.

Осенью парламентарии должны отчитаться о выполнении поручения спикера палаты регионов Валентины Матвиенко, еще в декабре выразившей опасения из-за отсутствия технологической готовности и желания у российских судоверфей заниматься строительством судов-краболовов для компаний, которые стали победителями крабовых аукционов. Об этом она сказала на встрече президента Владимира Путина с руководством Федерального Собрания. По ее инициативе комитет по экономической политике вместе с ведомственными экспертами и судостроителями включился в изучение проблем, связанных с реализацией проекта.

Всего по программе обновления рыболовецких и краболовных судов в ближайшие годы должно быть построено 43 корабля на общую сумму более 166 миллиардов рублей. Непосредственно на дальневосточных верфях до 2021-2025 года планируется завершить строительство 15 судов стоимостью 25,5 миллиарда рублей. Еще восемь единиц среднетоннажного морского транспорта там собираются выпустить в 2023-2025 годах.

Между тем сроки выполнения обязательств постоянно переносятся, а российский вклад в проект порой ограничвается корабельными корпусами. Двигатели закупаются в Германии, Финляндии и Японии, прочее оборудование тоже в основном поставляется из-за рубежа.

«Если мы строим уникальные подводные лодки, то почему здесь ничего не можем сделать? — спросил председатель Комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов участников совещания. — Мы должны понимать, что в ситуации, к которой мы выйдем летом из этого коронавируса, совсем другая история будет в экономике. Мы все прекрасно понимаем, что если у нас не будет экспортной составляющей, ничего хорошего не будет. Сформулируйте нам предложение совместно с Минпромом, чтобы наши добытчики, наши рыбаки, ловили на наших судах, ремонтировались на наших верфях. Да, это, возможно, не такой глобальный оборот, но только сегодня не глобальный. Завтра все это будет востребовано».