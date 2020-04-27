Сергей Маковецкий ответил критикам сериала «Зулейха открывает глаза»

Вадим Карасев

Сергей МаковецкийФото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Народный артист России Сергей Маковецкий, сыгравший в «Зулейха открывает глаза», прокомментировал критику сериала. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По словам актера, «чувства истинно верующих оскорбить нельзя» Так он отреагировал на утверждение главы комитета Думы по развитию гражданского общества Сергея Гаврилова, заявившего, что сериал оскорбляет чувства верующих. «И, кроме всего прочего, это только кино», — добавил Маковецкий.

Гаврилов обратился в Министерство культуры и потребовал от ведомства «прекратить финансирование фильмов, очерняющих историю страны, раскалывающих общество и оскорбляющих верующих, в том числе руководителей религиозных организаций».

Премьера сериала на российском телевидении сопровождалась чередой скандалов. На его создателей ополчились российские коммунисты, а также татарские националисты. Сыгравшая главную роль актриса Чулпан Хаматова заявила, что после премьеры она начала получать проклятия со стороны радикально настроенной части татарского общества, а также обвинения в осквернении исторической правды.

Действие сериала разворачивается в 1930 году. У главной героини, татарской крестьянки, красногвардейцы убивают мужа, а ее высылают в Сибирь.