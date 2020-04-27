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Штрафы для водителей отказались повышать

Штрафы для водителей отказались повышатьФото: Никеричев Андрей / Агентство «Москва»

Министерство юстиции Российской Федерации заявило об отказе от повышения штрафов в новом проекте Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В результате публичной дискуссии министерство приняло решение о пересмотре своей позиции по поводу поправок об увеличении штрафов за нарушение правил дорожного движения. Штрафы должны были быть увеличены с 500 до трех тысяч рублей за превышение скорости на 20-40 километров в час, и с полутора тысяч до четырех тысяч — за превышение на 40-60 километров.

Изменения также коснутся и камер, фиксирующих нарушения ПДД. Согласно новой версии проекта, они должны работать без воздействия на них человека, а также фиксировать "в зоне своего обзора все нарушения, для выявления которых предназначены, независимо от действий оператора или пользователя прибора".

Среди нововведений также закрепление в Кодексе презумпции невиновности привлекаемых к административной ответственности.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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