Штрафы за нарушение правил переезда железнодорожных путей хотят увеличить в пять раз

Анастасия Иванова

За нарушение правил переезда железнодорожных путей предлагают ввести штраф в размере 5 тысяч рублей. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть во втором чтении на одном из пленарных заседаний весенней сессии.

Документ разработан правительством и принят в первом чтении 20 июня. Сегодня существует штраф за указанное нарушение в 1 тысячу рублей. При этом в России наблюдается всё больше аварий на переездах. В стране функционирует более 11 тысяч железнодорожных переездов, и ежегодно на них фиксируется до 300 столкновений автотранспорта с поездами. За 5 месяцев 2018 года произошло 117 ДТП, в результате которых пострадали 78 человек, 19 из них погибли.

Чтобы предотвратить аварии, предлагается увеличить штрафы в пять раз — до 5 тысяч рублей. О возможности повысить меру ответственности Минтранс заговорил осенью 2017 года, после того как 6 октября во Владимирской области в районе станции Покров автобус с 58 пассажирами заглох на железнодорожном переезде и в него врезался поезд Санкт-Петербург — Нижний Новгород. Тогда погибли 16 человек.

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