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SIPRI: Россия вошла в пятерку стран с наибольшими затратами на оборону

SIPRI: Россия вошла в пятерку стран с наибольшими затратами на оборону
Россия заняла четвертое место в мире по объему военных расходов в 2019 году с затратами в размере 65,1 миллиарда долларов (рост на 4,5 процента). Об этом свидетельствует пресс-релиз Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

Мировые военные расходы, по данным института, в 2019 году возросли до 1917 миллиардов долларов (рост на 3,6 процента по сравнению с 2018 годом).

В докладе говорится, что рост обусловлен увеличением военных расходов в США, которые заняли первое место в мире по этому показателю. В 2019 году затраты Соединенных Штатов на оборону выросли на 5,3 процента и достигли 732 миллиардов долларов.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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