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Слуцкий оценил готовность МИД Чехии к переговорам по памятнику Коневу

Слуцкий оценил готовность МИД Чехии к переговорам по памятнику Коневу
Готовность чешского МИД вести переговоры о перемещении памятника маршалу Ивану Коневу на территорию РФ внушает осторожный оптимизм, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, добавив, что надеется на положительный итог в разрешении этой ситуации.

Ранее глава чешского МИД Томаш Петршичек в интервью пражской газете Hospodářské noviny сказал, что министерство намерено выполнять обязательства, вытекающие из договора республики с РФ от 1993 года, и готово вести переговоры о перемещении памятника Коневу на территорию РФ.

# В мире
По материалам: ria.ru

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