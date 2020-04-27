Слуцкий оценил готовность МИД Чехии к переговорам по памятнику Коневу

Алексей Вольцев

Готовность чешского МИД вести переговоры о перемещении памятника маршалу Ивану Коневу на территорию РФ внушает осторожный оптимизм, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, добавив, что надеется на положительный итог в разрешении этой ситуации.

Ранее глава чешского МИД Томаш Петршичек в интервью пражской газете Hospodářské noviny сказал, что министерство намерено выполнять обязательства, вытекающие из договора республики с РФ от 1993 года, и готово вести переговоры о перемещении памятника Коневу на территорию РФ.