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СМИ рассекретили имя нового бойфренда Эммы Уотсон

СМИ рассекретили имя нового бойфренда Эммы Уотсон

Вот уже почти год 30-летняя Эмма Уотсон скрывает от СМИ своего спутника, но все тайное рано или поздно становится явным. Пресса узнала, что нынешним бойфрендом актрисы является калифорнийский бизнесмен Лео Робинтон, который тоже, надо сказать, не афиширует свой роман.

Впервые папарацци сфотографировали влюбленных в октябре прошлого года в Лондоне, когда Уотсон и Робинтон устроили свидание в кафе. Фотограф запечатлел их на пороге заведения, но тогда пресса еще не знала имя таинственного незнакомца.

Эмма и Лео очень старались сохранить свои отношения в тайне. После встречи с папарацци в октябре Лео удалил свои аккаунты из всех социальных сетей, пытаясь защитить свой роман. Но коллеги узнали в его спутнице известную актрису и были потрясены, — рассказал прессе инсайдер.


Эмма Уотсон


Лео Робинтон с сестрой Дейзи

Источник из окружения пары утверждает, что Уотсон уже познакомила Робинтона со своими родителями.

Эмма представила Лео своим родителям, так что она серьезно относится к нему. Они пообедали вместе в декабре в одном из ресторанов. И это случилось практически в начале их романа, — добавил информатор.

Представитель актрисы отказался комментировать ее личную жизнь и отвечать на вопросы прессы о Лео Робинтоне.



# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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