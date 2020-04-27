Собаки и лошади во время совместных игр копируют мимику друг друга

Вадим Карасев

Команда ученых из Пизанского университета исследовала совместные игры домашних собак и лошадей и пришла к выводу, что эти, эволюционно довольно далекие друг от друга виды млекопитающих способны имитировать мимику друг друга в процессе игры. Такое явление впервые отмечено в межвидовых игровых взаимодействиях.

Этолог Элизабетта Палаги (Elisabetta Palagi) и ее коллеги проанализировали большое количество видеороликов с YouTube, где показывались игры собак и лошадей. Для изучения они отобрали двадцать роликов, соответствующих двум требованиям. Во-первых, игровое взаимодействие животных должно было длиться не менее тридцати секунд. Во-вторых, собаки и лошади должны были играть друг с другом самостоятельно, без вмешательства человека.

При взаимных играх животные нередко ложатся на спину и подставляют такие уязвимые части тела, как горло и живот, что должно сигнализировать об их дружеских намерениях. Ученые заметили, что в ходе игры собаки и лошади на короткое время (менее одной секунды) копируют мимику своего партнера по игре. Подобное явление, известное как «быстрая лицевая мимикрия» (Rapid Facial Mimicry), ранее описано для игры между представителями одного вида, в том числе и в играх собак между собой, и, как считается, играет роль в формировании общего настроения во время социального взаимодействия. Также ученые отметили и у собак, и у лошадей нередкое появление выражения морды, которое описывается как «расслабленный открытый рот» (Relaxed Open Mouth) и считается проявлением игривого настроения у ряда видов млекопитающих.

В целом, по мнению исследователей, результаты наблюдений показывают, что, несмотря на разницу в размерах, филогенетическую дистанцию ​​и различия в поведенческом репертуаре, собаки и лошади способны точно настраивать свои действия во время совместной игры, снижая вероятность неправильного понимания и ответной агрессии.

Исследование опубликовано в журнале Behavioural Processes.