Сроки выхода Украины из карантина могут сократить: в Минздраве назвали условие

Алексей Вольцев

Представленный Кабинетом министров план выхода Украины из карантина могут «сократить» по времени в том случае, если количество новых заражений COVID-19 начнет резко снижаться.

Об этом сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко в эфире телеканала ICTV.

По его словам, в случае выполнения указанного условия власти будут готовы рассмотреть возможность перехода сразу через один или два пункта плана.

«Если у нас будет стремительное снижение больных, мы сможем с первого этапа перейти на третий или на четвертый этап», — сказал Ляшко.

Отметим, что накануне Кабинет министров Украины обнародовал план выхода из карантина, который состоит из пяти этапов. Стартовая точка реализации этого плана может наступить 11 мая при условии благоприятной эпидемической ситуации.

На первом этапе разрешат открыться парикмахерским, будут позволены прогулки в парках и скверах (кроме детских площадок), смогут работать непродовольственные магазины, нотариусы и кофейни. На втором этапе смогут вернуться в школы ученики выпускных классов, возобновит работу сфера услуг, кафе и рестораны (работа на вынос), спортзалы, открытые кинотеатры.

На третьем этапе, смогут работать спортивные и детские площадки, театры и кинотеатры, санатории, базы отдыха. Когда новых заболевших ежедневно будет менее пяти на область, на четвертом этапе города откроют метро и остальной общественный транспорт. Смогут работать школы, стоматологические клиники.

Другие ограничения будут сняты на пятом этапе, когда речь будет идти не о заражениях внутри страны, а об отдельных привозных случаях заболевания.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что даже в случае успешной реализации плана поэтапного выхода страны из кризиса некоторые ограничения будут иметь силу в Украине до конца года и даже в 2021 году.