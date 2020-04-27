США предрекли уровень безработицы времен Великой депрессии

Вадим Карасев

Фото: JEENAH MOON / Reuters

Безработица в США достигнет показателей времен Великой депрессии 1930-х годов, по мере того как экономика страны будет восстанавливаться от последствий пандемии коронавируса. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на советника президента США по экономическим вопросам Кевина Хассетта.

Во времена Великой депрессии уровень безработицы достигал 25 процентов. «У нового кризиса есть все шансы повторить такие же цифры, так как уже сейчас за 10 дней мы получаем столько же заявлений на пособие по безработице, сколько было зарегистрировано за 10 месяцев Мирового экономического кризиса», — заявил Хассетт.

«За 2008 год мы потеряли 8,7 миллиона рабочих мест, на этом все. Сейчас мы теряем столько же примерно за 10 дней», — добавил он.

Эксперт выступил во время программы This Week в эфире ABC после того, как президент США Дональд Трамп 24 апреля одобрил пакет новых экономических мер для борьбы с негативными последствиями коронавируса для экономики страны.

Меры поддержки, несмотря на выделение почти 500 миллиардов, не включают дополнительное финансирование правительств штатов, что вызвало бурные дискуссии между демократами и республиканцами в Конгрессе.